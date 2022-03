Quatre detinguts a Tarragona per presumpta estafa i compres fraudulentes

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte tres homes i una dona /@mossos







Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte tres homes i una dona d'entre 18 i 23 anys com a presumptes autors d'un delicte d'estafa bancària, furt i usurpació d'estat civil.







En un comunicat aquest dimarts, la policia catalana ha explicat que la investigació es va iniciar divendres passat, després de rebre informacions sobre dues presumptes compres fraudulentes en un comerç en línia.





Els agents van constatar que dos clients diferents havien adquirit telèfons d'alta gamma i que l'entrega dels aparells de gairebé 1.700 euros s'havia sol·licitat fer-la a peu de carrer, fet que va cridar l'atenció de l'establiment i dels investigadors, que van comprovar que tots dos suposats compradors havien denunciat la sostracció de la seva documentació personal.





Gràcies a la investigació, els agents van observar que " uns desconeguts es van fer passar per l'entitat bancària per aconseguir les credencials d'accés a la banca electrònica de la víctima " i, una vegada aconseguides les claus d'accés, presumptament van efectuar operacions fraudulentes per valor de 2.168 euros, entre les quals hi havia la compra d'aquests telèfons mòbils.





DISPOSITIU POLICIAL



Dissabte, els agents van organitzar un dispositiu policial per identificar i aturar les persones encarregades de recollir els paquets, i van identificar els quatre presumptes autors dels fets.





Durant el registre, els agents van localitzar fins a cinc telèfons mòbils, 1.668 euros en efectiu i "el document d'identitat d'una de les persones per les quals s'havien fet passar per fer una de les compres".





Les quatre persones van quedar detingudes i, després de passar aquest dilluns a disposició judicial, el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.