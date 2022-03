Ford Almussafes acorda un nou ERTE de 15 dies fins al juny en vehicles i motors amb un salari del 80%

La direcció de Ford a la fàbrica d'Almussafes (València) i el sindicat majoritari a la planta, UGT, han acordat establir un nou Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) per a 15 dies durant els propers quatre mesos --fins al 30 de juny-- a les fabricacions de vehicles i motors, durant el qual els treballadors percebran un 80% del seu salari, segons han informat fonts sindicals.





Enginyers de la planta de Ford a Almussafes (València) /@FORD (EP)







El motiu d'aquest ERTE és que continua l'escassetat de components i microxips, una inestabilitat de subministrament per la qual la fàbrica valenciana ja havia disposat un ERTE durant el primer trimestre de l'any.





Les parades de producció d'aquest nou expedient començaran aquest dimecres i es prolongaran fins al juny. En motors, s'han fixat com a dies d'ERTE el 23, 24 i 25 de març; a l'abril, els dies 11, 12 i 13; al maig, el 16, 17, 18, 19 i 20, i al juny els dies 3,6,17 i 27.





Pel que fa a la producció de vehicles, seran dies de parada el 31 de març; els dies 1, 4, 8, 11, 12 i 13 d'abril; el 6, 9, 20 i 23 de maig i, al juny, els dies 3, 6, 17 i 27.





Segons ha detallat UGT després de l'acord a la reunió de la comissió consultiva celebrada aquest dimarts, cap treballador no podrà estar afectat per l'ERTE més de 15 dies. El calendari d'aquest expedient “serà diferent, començant amb motors des d'aquest dimecres, i amb un desenvolupament més dispar, com ha passat fins ara, en vehicles”.





Les condicions salarials i laborals d'aquest ERTE són les mateixes que es desenvolupaven fins ara a la fàbrica a l'anterior ERTE: un 80% del salari i el 100% de les pagues, preservant antiguitat i vacances.





El sindicat majoritari a Ford Almussafes ha indicat que "la situació d'inestabilitat que està patint la indústria l'automòbil des de l'esclat de la pandèmia, i després agreujada per diferents factors, condueix els sindicats a adoptar les millors solucions possibles, és a dir, pactar diferents ERTE amb complements salarials i laborals”.





UGT preveu que "aquesta crisi encara durarà en el temps" i, per això, ha assenyalat que aquest sindicat continuarà "optant per solucions temporals, tot esperant les decisions que adopti Ford durant el mes de juny i de l'impacte que puguin tenir les mateixes", en al·lusió a l'adjudicació de la fabricació dels models elèctrics a Europa que es disputen Almussafes i Saarlouis (Alemanya) per garantir la càrrega de treball en els propers anys".





Respecte a la resta de sindicats, que han rebutjat signar l'acord, STM Intersindical ja valorava aquest dimarts que és "imprescindible" que l'empresa incrementi el complement salarial perquè la plantilla "no té cap responsabilitat" en la crisi i "no es pot seguir sumant la pèrdua del 20% del seu salari els dies d'ERTE".





D'aquesta manera, ha explicat la negativa a signar per no augmentar-se el complement salarial. “Seguirà la plantilla una vegada més, i gràcies al sindicat majoritari, patint pèrdues econòmiques mentre que Ford no deixarà de tenir grandíssims beneficis”, ha criticat.





Per part seva, CCOO ha incidit que els treballadors arrosseguen prop de "tres anys en què han consumit molts dies de prestació amb el corresponent detriment salarial, tot això a més sense saber, incomprensiblement, el futur ja immediat d'aquesta factoria".





Tot i així, a causa de la "delicada" situació del sector, CCOO ha manifestat que es podria haver plantejat signar l'ERTE "si l'empresa hagués estat disposada a augmentar el complement pagat fins ara als treballadors per pal·liar una mica més la difícil situació" que travessa Ford Almussafes.





Així mateix, CGT ha afirmat que “si l'empresa vol, pot reduir els ritmes de treball”. "No és possible que estiguem deixant-nos la salut, treballant cada dia per sobre del 100%, i que després ens enviï a l'atur per estalviar-se els nostres salaris", ha recriminat.





En aquest sentit, considera que "l'empresa pot assumir perfectament aquesta baixada de producció, més si és possible quan, després d'haver sol·licitat un ERTE darrere l'altre durant els últims anys, en què els treballadors han perdut una part important del seu salari i han consumit bona part de la seva prestació per desocupació, ella ha continuat tenint beneficis”.