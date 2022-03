Condemnat a cinc anys d'inhabilitació un exregidor de Calafell per anul·lar multes

El jutjat penal 4 de Tarragona ha condemnat a cinc anys d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic un exregidor de Calafell (Tarragona) per haver anul·lat més de 770 multes, i a indemnitzar l'Ajuntament de la localitat amb 11.542,28 euros, per ésser autor responsable d'un delicte de prevaricació continuat.





La majoria de les sancions estaven relacionades amb infraccions a la zona blava /@EP







A la sentència, recollida aquest dimarts per Europa Press, han explicat que l'acusat va ser regidor de Seguretat Ciutadana del consistori de Calafell entre el 2011 i el 2015, i que la seva feina era instruir els expedients sancionadors de trànsit i cancel·lar o no aquests expedients amb la seva firma electrònica personal una vegada havien estat tramitats.





Així doncs, el magistrat ha declarat que "aprofitant el càrrec que ostentava i sense justificació legal per a això, l'acusat va anul·lar nombrosos expedients sancionadors de trànsit --més de 770-- entre els anys 2011 i 2015 per tal que no fossin abonades les pertinents sancions administratives ”.





La majoria de les sancions estaven relacionades amb infraccions a la zona blava, i l'acusat va anul·lar les seves pròpies multes, els seus familiars, altres regidors de l'equip de govern i altres persones i empreses del seu entorn.





El magistrat també ha explicat que abans del judici, l'acusat va abonar 15.000 euros com a responsabilitat civil i despeses derivades del procediment, és per això que a la condemna es té en compte l'atenuant de reparació del dany.