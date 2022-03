Puigneró anuncia una rebaixa de taxes al sector pesquer i demana al Govern "que faci la seva feina"

Jordi Puigneró @ep





El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró , ha anunciat aquest dimarts una rebaixa de les taxes al sector pesquer, però ha defensat que "el més fàcil és que l'Estat faci la seva feina" i prengui mesures davant la pujada del preu del carburant.





En declaracions davant dels mitjans, Puigneró ha explicat que es tracta d'ajudes que afectaran tots els serveis de la flota pesquera , però ha demanat al Govern que "comenci a prendre mesures" que s'apliquin abans de destinar els 500 milions d'euros a subvencionar els carburants.





El vicepresident del Govern considera que les mesures del Govern van amb retard i no són concretes, i ha demanat que estructuri un fons d'ajudes al sector, que "no pot continuar amb aquesta situació".





Preguntat per si està previst que el Govern posi en marxa altres ajudes, ha defensat que “no serviria abaixar impostos a sectors que no estan afectats directament per la pujada dels carburants”.





Ha lamentat que la Generalitat no té prou competències per iniciar altres mesures: "No se'ns pot traspassar la responsabilitat a nosaltres", ha dit, i ha instat el Govern a delegar les seves competències si no pretén prendre decisions immediates.





REDUCCIÓ DEL 20%





La mesura anunciada va dirigida als gestors de les dàrsenes pesqueres, les llotges i les instal·lacions complementàries i de l'activitat pesquera, que estan subjectes a la taxa per ocupació del domini públic portuari, amb una reducció del 20%, recull la Conselleria en un comunicat.





També estarà afectada la tarifa de subministrament d'aigua i electricitat: no s'aplicarà el coeficient de repercussió sobre el consum realitzat, fet que "suposarà un estalvi del 20%" a la facturació de la tarifa.