Les elèctriques, disposades a "acostar-se a l'espatlla", asseguren a Sánchez no tenir "beneficis caiguts del cel"

Els principals directius de les companyies elèctriques han traslladat el president del Govern, Pedro Sánchez , la seva disposició a "acostar-se a l'espatlla" davant la complexa situació actual, amb els preus de l'energia desbocats, i li han assegurat que no tenen 'beneficis caiguts del cel', com es creu erròniament.





Sánchez saludant Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) i José Bogas (Endesa) - POOL MONCLOA/FERNANDO CALVO





Així ho han traslladat a la reunió mantinguda aquest matí amb el president, la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera i el secretari general d'Afers Econòmics i G20, Manuel de la Rocha, a la qual han acudit el president d' Iberdrola , Ignacio Sánchez Galán; el president de Naturgy , Francisco Reynés; el conseller delegat d' Endesa , José Bogas; el conseller delegat de Repsol , Josu Jon Imaz; el president d' Acciona , José Manuel Entrecanales, i la consellera delegada d' EDP , Ana Paula Marques.





Segons han informat Europa Press a fonts del sector, els executius li han transmès que les companyies elèctriques no es beneficien dels preus tan desorbitats de l'energia, perquè també han d'acudir al pool a comprar electricitat, ja que solen distribuir més energia de la que produeixen.





Una altra de les raons que han esgrimit és que Espanya ocupa a més un dels primers llocs a Europa pel nombre de contractes a llarg termini (PPAs) en electricitat.





Un PPA (Power Purchase Agreement per les sigles en anglès) és un acord o contracte de compravenda d'energia a llarg termini entre un desenvolupador renovable i un consumidor a un preu fix.





Les companyies energètiques espanyoles impulsen aquests contractes per donar estabilitat, certesa i predictibilitat als grans consumidors d'energia . Durant el quart trimestre del 2021, els preus tancats amb energia solar espanyola van augmentar un 11,5%.





En concret, entre octubre i desembre es van signar PPAs amb les companyies a 34 euros MWh per a plantes fotovoltaiques, col·locant-se, així com el país amb els preus més barats de tot el Continent, segons dades de la consultora LevelTen Energy.





A més, els preus que s'estan tancant per al 2023 i el 2024 estan força allunyats dels preus de mercat actuals. De fet, les companyies estan signant contractes per al 2023 a 51 euros per a plantes fotovoltaiques -i de 35 euros per al 2024-. Aquestes xifres són encara més baixes per als parcs eòlics: 32 euros per al 2023 i 34 euros per al 2024.





Alguns dels directius presents a la reunió han advocat també per topar el preu del gas per a la generació d'electricitat en els cicles combinats, cosa que podria beneficiar llars i empreses amb un consum intensiu d'energia, ja que de la situació actual només se'n estarien beneficiant petrolieres i gasistes.





El president del Govern ha informat els executius de les companyies elèctriques de la seva recent gira europea i de les negociacions que s'estan entaulant a la UE per trobar solucions a l'actual crisi dels preus de l'energia i que culminaran al Consell Europeu de aquest dijous i divendres a Brussel·les, segons ha informat Moncloa.





Pedro Sánchez els ha transmès la seva preocupació davant de l'impacte que la pujada exorbitant dels preus de l'energia té sobre els consumidors domèstics, especialment els més vulnerables, la indústria i les pimes, base del teixit productiu nacional. En aquest context, el president del Govern ha apel·lat a la unitat de tot el país, partits polítics, administracions públiques, agents socials i sector privat per fer front a les conseqüències d'aquesta crisi.





SÁNCHEZ ELS TENEN LA MÀ





Segons les fonts del sector elèctric, el president del Govern ha estat "molt constructiu" i ha estès la mà a les companyies, ja que necessita la seva col·laboració per accelerar el procés de descarbonització de l'economia espanyola, amb un desplegament més ràpid cap a les energies renovables, emmagatzematge, mobilitat sostenible i eficiència energètica.





Sánchez els ha transmès que vol les companyies elèctriques com a aliats per la importància de l'autosuficiència energètica i amb la intenció que impulsin la transició ecològica, raó per la qual considera necessari fomentar les xarxes i l'emmagatzematge.