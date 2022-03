Una religiosa que va estar segrestada cinc anys a Mali explicarà el testimoni a Madrid

Monges de cloenda, imatges d'arxiu @ep





Una religiosa que va estar segrestada cinc anys a Mali explicarà aquest dimecres el seu testimoni a la VI Nit dels Testimonis, una vigília organitzada per la fundació de la Santa Seu Ajuda a l'Església Necessitat (ACN) per pregar pels cristians perseguits al món, que estarà presidida pel cardenal arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro.





L'acte tindrà lloc aquest dimecres 23 de març a les 19.00 hores a la Catedral de l'Almudena de Madrid. Segons dades de la darrera edició de l'Informe Llibertat Religiosa al Món, elaborat per ACN, al món hi ha més de 646 milions de cristians que viuen en països sense llibertat religiosa.





"Milers d'ells són cada any assassinats, empresonats, segrestats o amenaçats per seguir Jesús. El Papa Francesc ha assegurat diverses vegades que 'hi ha més màrtirs ara, que en els primers segles del Cristianisme'. També el Papa ens ha convidat a resar per aquests germans els nostres perseguits. Així que la Nit dels Testimonis és una resposta a aquesta invitació de resar pels cristians perseguits", ha assegurat el director d'ACN a Espanya, Javier Menéndez Ros.





La vigília comptarà amb la presència de la religiosa de les Franciscanes de María Inmaculada Gloria Narváez, que ha estat durant gairebé cinc anys segrestada per gihadistes a Mali.





La religiosa colombiana ha expressat la seva preocupació per l'empitjorament de la situació a Mali, on viu una minoria cristiana del 2,3% de la població, unes 400.000 persones. "El meu esperit mai va estar segrestat. Sempre he sentit la presència de Déu que m'ha acompanyat al meu captiveri", ha afirmat.





La germana Glòria va estar sotmesa a tota mena de tortures, maltractaments i amenaces pels seus segrestadors que la van intentar convèncer per convertir-la a l'Islam. Ella dibuixava cada dia un calze a la sorra del desert i resava per la conversió dels cors dels terroristes.





La religiosa ha compartit alguns moments durs del seu segrest, però ha precisat que "mai" va perdre "l'esperança" gràcies a "l'oració". "La meva vida en captivitat ha estat una experiència de fe, esperança i caritat. Jo he perdonat els meus segrestadors", ha assegurat.

També estaran presents a l'acte David i Marta, un matrimoni catòlic del Pakistan que han hagut de fugir del seu país davant de les amenaces de mort per ser cristians. Van patir també les amenaces de la llei de la blasfèmia, registrada al Codi Penal del Pakistan, que condemna a mort tothom qui parli contra Mahoma o l'Alcorà.





Membres de minories religioses són de vegades acusats injustament de cometre aquest delicte. "Hem hagut de fugir perquè rebem trucades telefòniques amenaçant-nos de mort a nosaltres i als nostres fills. Un cop David va ser apuntat amb una arma al carrer", han relatat.

La Nit dels Testimonis és una vigília de pregària, amb adoració eucarística, música i testimonis en viu que té l'origen a l'oficina d'ACN a França. A Madrid se celebra des de l'any 2016 i aquella primera vigília va tenir lloc a l'Església de les Calatraves, considerada l'església dels màrtirs del segle XX a Espanya.





A partir del 2017, cada any se celebra a la Catedral de l'Almudena. En altres edicions a Espanya s'ha comptat amb testimonis de cristians de països com l'Iraq, la Xina, la República Centreafricana, l'Índia, Nigèria o el Marroc.