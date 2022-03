El Nobel Gurnah lamenta que l'hospitalitat europea "no sempre s'estengui" a altres pobles

L'escriptor Abdulrazak Gurnah @ep







L'escriptor d'origen tanzano Abdulrazak Gurnah , Premi Nobel de Literatura 2021 , ha considerat aquest dimarts terrible la invasió de Rússia a Ucraïna , ha aplaudit el comportament dels països europeus amb els desplaçats ucraïnesos, però ha lamentat que aquesta hospitalitat "no sempre s'estengui a altres pobles com afganesos, iraquians o sirians.





En roda de premsa telemàtica per presentar la traducció d''A orillas del mar', publicada en castellà per Salamandra i en català per La Magrana i que s'editaran aquest dijous, ha afirmat davant el que ha definit com a atac cruel i malèvol Ucraïna: " És terrible ser-ne testimonis".

Gurnah (Zanzíbar, 1948) ha remarcat que el poble ucraïnès ha tingut “certa sort” amb la resposta de molts països, però ha lamentat que no sempre tots els pobles han estat rebuts així en el moment que se'ls obliga a fugir del seu territori .





El premi Nobel ha considerat que ara hi ha una major conscienciació amb la migració, però que encara hi ha països a Europa que mostren certa reticència als migrants, que per a ell respon a un "cert racisme".





Ha recordat que països com Alemanya, com també Portugal i Espanya, van respondre amb l'èxode sirià, però que alhora altres països europeus no ho van fer de la mateixa manera.

Per això, ha subratllat que no veu gens sorprenent que els europeus mostrin més simpatia amb ucraïnesos, però que alhora veu "trist, encara que no sorprenent, que aquest tipus d'hospitalitat no sempre s'estengui" a altres pobles.









PAPER DE LA LITERATURA





Preguntat pel paper que pot tenir la literatura, Gurnah ha ressaltat que un no pot llençar un llibre a un tanc per aturar-lo, però que sí que pot aclarir coses: "El que pot fer és informar-nos per impedir i no permetre que els tirans abusin de nosaltres i ens pressionin tant".





Un altre paper que l'escriptor establert a Anglaterra des de fa mig segle veu per a la literatura és permetre “humanitzar el llenguatge o els coneixements acadèmics per donar-los a entendre” i fer-los accessibles.





Un dels temes que freqüenta l'obra de Gurnah és el desarrelament i el postcolonialisme, com en el cas d''A orillas del mar', un text publicat el 2001 i que ara es tradueix al castellà, en què un comerciant aterra a Londres amb un passaport fals i entra en contacte amb un professor exiliat de la seva nacionalitat.









PREMI NOBEL





Ha admès que la concessió del Premi Nobel li ha canviat la vida, "és un gran honor" per ell sumar-se a una llista d'autors que admira i observar com tanta gent s'interessen per la seva obra, cosa que ha qualificat del somni de qualsevol escriptor .





Gurnah, preguntat per la menor presència d'autors africans als guardons, ha dit que les decisions del Nobel han estat sempre europees i s'ha donat un valor menor a produccions no europees, una qüestió que espera que estigui canviant i es doni més reconeixement a altres literatures.





L'escriptor ha assegurat que el Nobel genera "tant interès" per ser escoltat que no li deixa gaire temps per escriure, i ha dit que quan escriu no ho fa per encàrrec sinó quan li ve de gust i espera fins que se sent satisfet amb el text per presentar-ho a l'editor.