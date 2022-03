Aragonès: "Catalunya avança, i avança sense deixar ningú enrere: aquest és el nostre compromís"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès @ep







El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha defensat aquest dimarts que “és més important que mai continuar reforçant espais de concertació social i de negociació col·lectiva i polítiques públiques a favor de l'economia productiva ”, en un moment condicionat pels efectes de la invasió russa a Ucraïna.





"Catalunya avança, i avança sense deixar ningú enrere: aquest és el nostre compromís", ha proclamat Aragonès amb el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent , en tancar a la Generalitat el lliurament de les plaques i medalles al treball President Macià 2020 i 2021, que han reconegut 31 persones i 11 entitats.





Aragonès ha defensat que l'esforç individual i el compromís col·lectiu permeten avançar, "especialment en un moment com l'actual, en què el món del treball i de l'empresa estan sotmesos a tensions importants", amb dificultats a les cadenes de subministrament i per augment de preus.





Ha garantit que el Govern està sempre al costat de l'economia productiva, "especialment en moments difícils com l'actual", i ha assegurat que acompanyarà els sectors productius en les transformacions necessàries per guanyar competitivitat i generar riquesa compartida i llocs de treball de qualitat.





Torrent ha destacat la recuperació de la crisi per la pandèmia i la nova incertesa generada per la guerra a Ucraïna, que ha demanat "afrontar de la mateixa manera que es va afrontar l'arribada de la Covid: com un repte compartit entre empreses i persones treballadores" , també de les institucions públiques.





El conseller ha subratllat la necessitat de "ser capaços de superar visions individuals i parcials per tenir una visió global que permeti no deixar ningú enrere", i ha dit que la situació requerirà el millor de cadascú i l'esperit col·lectiu i de comunitat de els mesos més intensos de la pandèmia, segons ell.









RECONEIXEMENTS





Aragonès, que ha exalçat la figura de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià, ha apostat per generar referents amb iniciatives com aquests guardons, i ha lloat les “centenars de milers d'històries anònimes que han contribuït a fer de Catalunya un país amb oportunitats per a tothom ".





Aquests reconeixements, creats el 1938 i que s'han agrupat per la Covid, reconeixen persones o entitats per la seva aportació a l'àmbit del treball: els del 2021 han distingit per primera vegada més dones que no pas homes, i els 2020 inclouen una placa excepcional als treballadors de tots els sectors per la pandèmia.









GUARDONATS EL 2020





L'edició del 2020 reconeix el secretari general de Foment del Treball entre el 1983 i el 2018, Joan Pujol; al secretari general de CC.OO. a comarques de Girona entre 1992 i 2004, Jordi Presas; a l'empresari de recanvis d'automoció Josep Bosch; a la treballadora social Enriqueta Durán; a l'assessor sindical José Manuel Fandiño; al gestor de residus Juan Pedro García; al mestre Lluís Garrofé, i al president del Grup Llobet, Ramon Llobet.





També s'ha reconegut l'hoteler i el restaurador Josep Maria Nogué; al director d'Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya Prima Fixa, Josep Fermí Pinyol; la sindicalista Alfonsa Santiesteban; a l'empresari del sector químic tèxtil Llucià Torras; l'enginyer químic Antoni Valls i, a títol pòstum, l'activista sindical Vicente Martínez i l'exdirector de Secartys i exadjunt a la direcció del Fòrum de les Cultures, Carles Vivas.





Quant a entitats, l'edició de 2020 distingeix la cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del Penedès i Espècies Corbella en la categoria de Foment de la creació d'empreses i d'ocupació de qualitat, així com Explotacions Hortícoles Germans Blanch, a la categoria de Responsabilitat social corporativa.





També en aquesta categoria, han estat reconegudes Manxa 1876, del sector siderúrgic, i Unió Consorci Formació, que va formar personal de residències per la pandèmia, mentre que a la categoria d'Igualtat d'oportunitats i conciliació ha estat reconeguda la Fundació Intermèdia, que promou la inserció laboral de persones en situació vulnerable.









PREMIATS DE 2021





Per a l'edició del 2021, el Govern ha condecorat la restauradora Montserrat Fontané, mare dels germans Jordi, Josep i Joan Roca, del Celler de Can Roca; a la mestra i directora del Càmping Alfacs (Tarragona) entre el 1966 i el 2005, Maria del Carme Masià, ia l'exmembre de la Junta del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà Anna Maria Oliveda.





També ha reconegut la ginecòloga i creadora del servei per a persones trans Trànsit, Maria Rosa Almirall; el treballador de Seat i sindicalista Bernardino Aragon; al gestor del Colmado Baró de Reus (Tarragona), Josep Baró; el sindicalista José Cachinero; a l'empresari d'indústries agroalimentàries Pere Cornellà; a la defensora dels consumidors Ángeles García, ia la doctora en Sociologia Sara Moreno.





El Govern també ha premiat l?inspector de treball Eliseu Oriol, que va ser conseller en la representació permanent d?Espanya a la UE, al?Ambaixada d?Espanya al Canadà ia la dels Estats Units; el sindicalista Joan Planas; a la professora Carme Rangil; a l'emprenedor Carlos Rodríguez; a la mestra i fundadora d'ADZ Nadons, Maria Teresa Saperas, ia la impulsora del Centre d'Iniciatives Turístiques del Priorat (Tarragona), Maria del Carme Simó.





Pel que fa a les entitats, el Govern ha reconegut Infom Kit --amb Món Editorial com a nom comercial-- a la categoria de Foment de la creació d'empreses i ocupació de qualitat i, a la de Responsabilitat social corporativa, ha distingit Etecnic Mobilitat Elèctrica, ja Torrons i Mel Alemany.





A més, la Fundació Topromi d'inserció laboral ha estat premiada a la categoria d'Igualtat d'oportunitats a la feina, conciliació de la vida personal, laboral i familiar, i coresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones .