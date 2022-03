El Govern destinarà 400 milions per a xarxes elèctriques a Catalunya fins al 2026

Torre elèctrica, imatge d'arxiu @ep





El Govern ha aprovat la Planificació de la Xarxa de Transport d'Electricitat 2021-2026, que destinarà 400 milions d'euros a xarxes elèctriques a Catalunya fins al 2026 , dels gairebé 7.000 milions d'euros que invertirà al conjunt d'Espanya.





La inversió a Catalunya servirà per donar servei a nous projectes industrials al polígon químic de Tarragona, al Port de Barcelona ia Martorell (Barcelona) , ha informat el Red Eléctrica de España en un comunicat aquest dimarts.





També es destinarà a altres infraestructures elèctriques per "millorar el subministrament" al territori i avançar en el procés de transició energètica i inclou una millora de les existents i la substitució d'eixos antics.





Entre els projectes, destaca el desenvolupament de la subestació Cerdà 220 kV, per als subministraments a l'entorn de la Zona Franca de Barcelona i per a l'alimentació elèctrica del Port, així com la renovació de cables al nucli urbà de Barcelona, entre d'altres.





A Tarragona, es plantegen noves actuacions com la subestació Camarles 400 kV, i el projecte Escatron - Els Aubals - La Secuita, consistent a substituir l'actual eix per millorar el subministrament elèctric, els consums a l'entorn del polígon químic de Tarragona i els intercanvis energia.





També hi haurà una nova interconnexió amb Andorra, un projecte que consisteix a substituir la línia existent de 110 kV per un nou doble circuit de 220 kV des d'Adrall fins a la frontera amb Andorra.









GAIREBÉ 7.000 MILIONS





A nivell estatal, la Planificació compta amb una inversió de 6.964 milions d'euros , i es tracta de l'"instrument estratègic" amb què es desenvoluparan les infraestructures per al subministrament d'electricitat a Espanya i avançar en la descarbonització del model energètic i en la lluita contra el canvi climàtic.





Les actuacions "dimensionaran i prepararan" la xarxa de transport els propers anys per connectar i integrar un nou contingent de generació renovable i posar-ho a disposició dels consumidors.





S'estima que el 2026 l'energia renovable assoleixi una participació del 67% al mix de producció elèctrica nacional i permeti reduir les emissions de CO2 equivalent en un 66% respecte a les registrades el 2019.





Els projectes inclosos en aquesta planificació "aconseguiran importants eficiències i estalvis" per al sistema elèctric que ascendiran a més de 1.600 milions d'euros, segons Red Eléctrica de España.