Joan Francesc Marco, nou director de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música

El Ministeri de Cultura i Esport nomenarà com a nou director de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) Joan Francesc Marco en substitució de l'actual titular de l'organisme, Amaya de Miguel, que deixa el lloc "per decisió pròpia" per exercir un nou projecte professional, també en làmbit de la gestió cultural.





El relleu es portarà al proper Consell de Ministres del 29 de març, segons ha informat el Ministeri de Cultura i Esport. El patronat de la Fundació Montemadrid va aprovar dijous passat 17 de març la contractació d'Amaya de Miguel com a directora general de la Fundació Montemadrid.





La gestora substituirà en el càrrec l'exministre de Cultura José Guirao, que ha demanat ser rellevat "sense perjudici que seguirà vinculat Montemadrid com a assessor per a nous projectes", segons ha informat la mateixa fundació. El nomenament d'Amaya serà efectiu una vegada obtingueu l'informe favorable de l'Oficina de Conflictes d'Interessos.





Després de la seva presa de possessió el juliol de 2018, Amaya de Miguel va assumir la direcció de l'INAEM amb el repte de "flexibilitzar" la institució i afrontar la seva renovació per "donar una resposta més ràpida i àgil a les necessitats del sector escènic i musical des del punt de vista de la gestió administrativa i els seus procediments”.





Cultura ha assenyalat que els avenços realitzats en aquest sentit es van veure interromputs per la crisi derivada de l‟emergència sanitària produïda pel Covid-19. Durant aquest període va treballar en coordinació amb el sector per donar una resposta a la situació que la pandèmia va provocar també al teixit cultural.





En aquest sentit, va impulsar i desenvolupar mesures i protocols per al retorn de l'activitat artística i l'obertura dels recintes escènics en condicions de seguretat per als artistes, el personal tècnic i el públic.





Així mateix, va afrontar la gestió i la tramitació d'un paquet d'ajudes extraordinàries al sector per pal·liar els efectes de la crisi. També deixa com a llegat un increment en els ajuts ordinaris de l'INAEM del 2022, la dotació del qual continuava congelada des del 2014.





Amaya de Miguel ha estat directora del Centre Dramàtic Nacional i del Festival Internacional de Teatre Clàssic d'Almagro. Ha estat també responsable del Departament de Relacions Corporatives del Grup PRISA i directora de Gabinet del president i del conseller delegat.









EL RECORREGUT DE JOAN FRANCESC MARC





Per la seva banda, la trajectòria professional de Joan Francesc Marco ha estat vinculada a la gestió cultural a l'àmbit públic i l'organització de diversos departaments de cultura a l'administració.





Des del juliol del 2021 ocupava el lloc d'assessor al gabinet del ministre i ja va exercir diversos càrrecs a l'organigrama de l'INAEM, primer com a subdirector general de música i posteriorment com a director de l'Institut entre els anys 1990 i 1995.





Posteriorment fou regidor de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobragat (Barcelona) i diputat provincial i passà a formar part del govern de la Diputació de Barcelona com a diputat de l'Àrea de Cultura i president delegat de l'Institut del Teatre de Barcelona.





Entre els anys 2004 i 2007 va ser conseller delegat del Teatre Nacional de Catalunya, on va assumir la gestió i orientació de les grans línies d'actuació del TNC.





Posteriorment, el juliol del 2008, el Patronat de la Fundació i la Junta de Govern del Consorci del Gran Teatre del Liceu el nomenen director general de la Fundació i del Consorci, respectivament.





A més, ha ocupat diversos llocs de responsabilitat en l'àmbit de l'administració local a l'Ajuntament de Sabadell (Barcelona), l'Hospitalet de Llobregat i Granada.