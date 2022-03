El TC desestima el recurs d'empara d'Omnium contra la sanció de l'AEPD

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich @ep







El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs interposat per l'associació Omnium Cultural contra la decisió de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades del 2017 de sancionar-la amb 90.000 euros per vulneració del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), infracció tipificada com a molt greu, en allotjar dades sensibles als EUA.





En una nota informativa del TC, es recull que el recurs d'Omnium anava també contra la sentència de l'Audiència Nacional que avalava aquesta sanció i contra la interlocutòria d'inadmissió de la cassació davant el Tribunal Suprem.





Precisament, a la resolució de l'Audiència Nacional es recull que l'AEPD es va fixar per sancionar-la al contracte de juliol de 2014 celebrat entre Omnium Cultural i Blue State Digital Inc (BSD) per tal que per aquesta es procedís a la conservació de dades de caràcter personal del fitxer 'Ara és la Hora', del qual Omnium era responsable, als servidors de BSD als Estats Units.





El fitxer 'Ara és l'hora' contenia dades de la capanya unitària per aconseguir una majoria àmplia del poble de Catalunya que es decantés pel sí a la independència i per poder construir un país nou, segons recollia la pròpia associació al seu portal web .





Aquest contracte tenia com a base jurídica, quant a la transferència internacional de dades que suposa la seva execució, la Decisió de la Comissió 2000/520/CE, tanmateix, des de la invalidesa d'aquesta Decisió per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d'octubre del 2015, calia que aquelles entitats que haguessin transferit dades als EUA, com Omnium, trobessin empara legal a l'article 33 de la LOPD.









L'ARTICLE 33 DE LA LOPD





Tot i això, Omnium va continuar conservant les dades allotjades als servidors de BSD fins al mes de setembre de 2016, quan es va fer efectiva la resolució del contracte amb BSD, sense autorització prèvia de la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i sense cap empara legal, incorrent en la citada infracció.





En concret, aquest article 33 diu que "no es podran fer transferències temporals ni definitives de dades de caràcter personal que hagin estat objecte de tractament o hagin estat recollides per sotmetre'ls a aquest tractament amb destinació a països que no proporcionin un nivell de protecció equiparable al que presta aquesta llei, llevat que a més d'haver-se observat el que disposa aquesta, s'obtingui autorització prèvia del director de l'Agència de Protecció de Dades, que només es pot atorgar si s'obtenen garanties adequades».









EL CAS D'ANC

Precisament, aquest març s'ha conegut que el TC ha desestimat un altre recurs d'empara semblant presentat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) contra les multes de 240.000 euros que li va imposar l'AEPD per l'enquesta que van emprendre per a la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014 i per la falta de seguretat en la custòdia de les dades dels seus propis socis, que van acabar sent difoses per Anonymus en una xarxa social.





Així s'apuntava en una nota informativa emesa per l'Alt Tribunal, en què s'assenyalava que l'objecte del recurs, del qual ha estat ponent el magistrat Enrique Arnaldo, era la interlocutòria del Suprem relativa al recurs de cassació que es va presentar després de la sentència de l'Audiència Nacional del 20219.





En aquesta resolució, els magistrats de la Secció Primera de l'AN desestimaven alhora els recursos plantejats per l'ANC contra aquestes dues sancions, la primera per infracció molt greu i la segona per infracció greu de la Llei de Protecció de Dades, ja que entenien que totes dues van ser imposades "conforme a dret".