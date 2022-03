Detingut un camioner ebri per presumpta conducció temerària al Berguedà

Un agent dels Mossos d'Esquadra, imatges d'arxiu @ep





Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un camioner de 58 anys per presumptament conduir ebri i de forma temerària per la carretera C-16 a l'alçada del túnel del Cadí en sentit sud, a la comarca del Berguedà (Barcelona).





En un comunicat, han explicat que un agent fora de servei va detectar un camió que circulava fent ziga-zaga mentre provocava danys a les senyalitzacions de la via.





Els agents van fer les proves d'alcoholèmia al conductor, que va donar un resultat de 0,80 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, cinc vegades la taxa màxima permesa per a conductors professionals (0,15 mg/l).





L'home va quedar detingut com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària, per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i per conducció temerària i, després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb càrrecs.









DENUNCIAT PER EXCÉS DE VELOCITAT





Els Mossos d'Esquadra també han denunciat aquest diumenge un home de 29 anys per presumptament circular amb un turisme a 206 quilòmetres per hora a la carretera C-55 a Manresa (Barcelona), quan la velocitat màxima permesa de la via és de 90 .





Quan una patrulla va detenir el conductor per notificar-li la infracció, li van fer les proves d'alcoholèmia i drogues i va donar positiu en consum de THC.





Així doncs, el conductor va quedar denunciat penalment per un presumpte delicte contra la seguretat viària, per conduir un vehicle de motor amb una velocitat penalment punible, i denunciat administrativament pel resultat positiu al test de drogues.