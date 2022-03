Macron crida a la "calma" després de la mort de l'independentista Yvan Colonna

Disturbis en protesta per l'agressió a Yvan Colonna el 9 de març de 2022







El president de França, Emmanuel Macron, ha cridat a la "calma" a Còrsega després de la mort del pres independentista Yvan Colonna per una agressió a la presó, en un intent d'avançar-se a possibles tensions per un cas que ja havia revifat les protestes a l'illa mediterrània.





Colonna, condemnat a cadena perpètua per l'assassinat del prefecte de Còrsega el 1998, va morir dilluns després d'estar en coma des del 2 de març, quan un pres islamista condemnat per terrorisme el va intentar escanyar a la presó d'Arles.





L'agressió ja havia derivat en protestes amb desenes de ferits a Còrsega. Després de confirmar la defunció de Colonna, s'han convocat mobilitzacions a diferents punts de l'illa, però els mitjans locals han informat que han transcorregut en calma, lluny dels aldarulls previs.





Macron ha dit a France Bleu que és moment de "calma" i "responsabilitat". "Ha mort un home i crec que és una situació greu", ha afegit el mandatari, que tot seguit ha avançat que "se n'extrauran conseqüències" perquè aquest tipus d'incidents no haurien de tenir lloc en una presó.





El portaveu de l'executiu central, Gabriel Attal, ha promès en una entrevista a l'emissora Europe 1 que s'investigaran els fets a la presó d'Arles i ha assumit que "hi ha hagut un error molt greu". Així, ha subratllat que ja hi ha investigacions en marxa, tant política com judicial.





Macron es va obrir a negociar l'autonomia amb Còrsega després dels incidents violents, però segons Attal no és una situació nova, sinó que aquest debat ja estava obert des del principi del mandat. "El 2017, Emmanuel Macron ja va abordar la qüestió de l'autonomia", ha declarat el portaveu, que sí que ha reconegut no obstant això que el diàleg es pot haver "intensificat" ara.





El president no ha alludit a la possibilitat de l'autonomia, però sí que ha apostat per mantenir la via del diàleg oberta "perquè els corsos visquin millor".





L'independentisme cors també ha aprofitat el cas per revifar les seves reivindicacions després d'assegurar que la mort de Colonna es podria haver evitat si en comptes de complir condemna a la França continental hagués estat en una presó de l'illa.