Zapatero: "El patriotisme cap a Espanya es demostra quan s'està a l'oposició"

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero a l'Ajuntament de la Corunya @ep







L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha qualificat de "poc responsables" les crítiques al Govern pel conflicte del Sàhara Occidental i el suport del PSOE al pla marroquí per a l'autonomia.





"El patriotisme cap a Espanya es demostra quan s'està a l'oposició", ha dit, a preguntes dels periodistes, coincidint amb la seva presència a la Corunya per pronunciar una conferència sobre educació.





Hi ha defensat que la posició d'Espanya està en consonància amb el que planteja Nacions Unides. "Des del 2007, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides recull la proposta del Marroc", ha afegit remetent-se, a més, a una resolució d'octubre del 2021.





Per tot això, ha considerat "injusta" la crítica al Govern, alhora que l'ha titllat de "poc responsable" . Davant d'això, ha contraposat el seu posicionament com a líder de l'oposició quan governava el PP i en relació amb el conflicte amb el Marroc per l'Illa de Perejil.





"Vaig anar al Parlament a donar el meu suport al Govern d'Aznar perquè era un interès d'Espanya", ha recalcat Zapatero, per a qui "aquí és quan es demostra si es pensa de veritat a l'Estat o veure quin forat hi ha a fer oposició" .





A Aznar, i en resposta a les seves manifestacions sobre aquesta qüestió, li ha demanat ser "una mica més prudent" i "acostar" l'espatlla. "Perquè quan s'és expresident cal intentar que a Espanya i al Govern surtin bé les coses", ha recalcat.





Qüestionat si creu que l'Executiu central hauria d'haver informat l'oposició, ha incidit que la política exterior correspon al Govern i ha enviat qualsevol explicació al Parlament. A més, ha al·ludit a la necessitat de ser "molt prudents" perquè les decisions que s'adoptin no afectin les relacions amb el Marroc i Algèria. "No havia de ser aquest un tema de confrontació partidària", ha insistit.