Valents conforma la seva Junta Local a Barcelona per oferir una alternativa a "la decadència"

Valents amb la nova Junta Local de Barcelona @ep







Valents ha conformat la seva nova Junta Local de Barcelona, presidida per la regidora Marilén Barceló, amb la qual volen “ acabar amb el populisme a la ciutat i oferir una alternativa política que freni la decadència de la ciutat comtal ”.





La formació ha presentat la seva nova directiva a la ciutat en un acte aquest dimarts a la tarda a la Casa Orlandai, al districte de Sarrià Sant Gervasi , amb la presidenta de la formació, Eva Parera, el secretari general, Albert Guinvernau, el secretari de comunicació, Joan López Alegre, i Barceló.





La Junta Local tindrà Rodrigo Martínez-García com a secretari general, Joan Castelló com a secretari d'organització, María José Ortiz com a secretària d'acció institucional i Javier de Erausquin com a secretari de comunicació.





"Quan haguem tornat les institucions al servei de la gent, serem conscients de la barbaritat que avui estem vivint. Avui vivim una anomalia molt gran: que en una Espanya democràtica haguem de sortir a defensar els nostres drets més bàsics", ha proclamat Parera.

A més, ha interpel·lat la resta de partits constitucionalistes, sobre els quals assegura que han abandonat els ciutadans: "No estan fent res. I ens diuen que venim a ocupar el seu espai. Jo els dic: venim nosaltres perquè vostè no hi és", ha insistit .





Per la seva banda, Barceló ha destacat que des de Valents volen revertir la situació de la ciutat perquè "sigui la primera a la llista dels futurs inversors" i ha agraït a la direcció del partit que li hagin tornat la il·lusió i la confiança en un projecte polític, ha dit.