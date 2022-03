Les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna, focus de les preguntes de l'oposició al Congrés

El president del Govern, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño; la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz; i la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica @ep







Els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna centraran aquest dimecres el Ple de control al Congrés, on l'oposició demanarà explicacions al president Pedro Sánchez ia bona part dels seus ministres sobre les mesures que pensen adoptar davant de les alces en els preus del gas, la llum i la benzina i, per tant, de la cistella de la compra, que està provocant el conflicte bèl·lic.





Fa just una setmana, el Govern, a través del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i de les tres vicepresidentes (Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Teresa Ribera), va iniciar una ronda de contactes amb els partits del Congrés per explorar precisament possibles solucions les conseqüències econòmiques que ja està deixant la guerra.





I aquestes possibles respostes a la crisi econòmica derivada de la invasió russa d'Ucraïna aterraran de ple a la sessió de control mentre el Govern segueix amb la seva idea inicial de no adoptar mesures fins al proper 29 de març, a l'espera que ho decideixi el Consell europeu de dijous i divendres.





L'Executiu ha garantit que baixarà el gas, la llum i els hidrocarburs al marge del que acabi decidint aquest conclave europeu, però encara no ha concretat com ni quan, encara que potser doni alguna pista a la sessió plenària d'aquest dimecres. D'entrada, el PP, Esquerra Republicana (ERC) i Más País ja tenen reservades tres preguntes per a Sánchez.









QUI PAGARÀ ELS EFECTES DE LA GUERRA?





En concret, la portaveu del PP, Cuca Gamarra, retreurà al president la seva inacció per adoptar solucions per als espanyols que freni els preus --"Creu que la seva falta de mesures està generant confiança en els espanyols?", diu la seva pregunta --; ERC, soci habitual de Sánchez, pretén que li aclareixi "qui pagarà els efectes de la guerra", i Més País, un altre dels seus aliats, vol que especifiqui "com farà front a la crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna".





Del seu costat, el portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, busca que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, expliqui "quines mesures concretes adoptarà el Govern per alleujar la pujada desbocada de preus a què fa mesos que fan front als espanyols i quan ho farà".





A la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, li dirigeixen dues preguntes: una el diputat del PP Guillermo Mariscal perquè aclareixi "per què no ha sabut contenir l'alça dels preus de l'energia", i una altra el diputat de la CUP, Albert Botran , qui demanarà que necessiti les mesures que impulsarà l'Executiu per pal·liar les conseqüències de la crisi energètica.





Per part seva, el diputat popular Joaquín García aspira que el titular d'Agricultura, Luis Planas, li detalli la política que porta endavant per assegurar l'abastiment d'aliments bàsics, i el seu col·lega Andrés Lorite espera que la ministra de Transports, Raquel Sánchez, doni compte del que està fent el Govern per garantir el transport de passatgers i mercaderies davant dels preus dels combustibles.





A més, la portaveu d'Exteriors del PP, Valetina Martínez, preguntarà al ministre del ram, José Manuel Albares, que li detalli els propers passos del Govern per donar suport a Ucraïna, encara que es veuran les cares a la tarda a la Comissió d'Afers Exteriors, on el cap de la diplomàcia espanyola compareixerà per parlar sobre el gir d'Espanya sobre el Sàhara Occidental.

Tot i aquestes explicacions, Bildu, a través del seu diputat Jon Iñarritu, demanarà a Albares que li avanci els motius pels quals el Govern ha modificat la seva posició sobre el Sàhara

Occidental "en contra del criteri majoritari d´aquesta Cambra parlamentària".





Es tracta de l'únic interrogant específic sobre aquest contenciós que se sentirà al Ple després que l'esquerra abertzale decidís canviar la pregunta que tenia previst fer inicialment el ministre per aquest assumpte de plena actualitat. La setmana que ve aquest assumpte tornarà de nou al Congrés amb la compareixença del mateix president, que informarà les senyories del Consell Europeu i de la seva posició sobre el Sàhara Occidental.









I LA PRÒXIMA SETMANA, VOTACIONS





A més de les preguntes de rigor sobre Ucraïna i les seves conseqüències a l'economia espanyola, el PP i Vox tenen registrades sengles interpel·lacions que desembocaran en la votació de les consegüents mocions la setmana que ve, coincidint amb les mesures que el Govern té previst aprovar dins el seu Pla Nacional per pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra.





Mentre els populars exigiran al Govern que detalli el seu pla per a l'economia davant la situació geopolítica actual, Vox l'instarà a posar sobre la taula les mesures que adoptarà per satisfer les demandes dels transportistes espanyols.





Precisament aquesta interpel·lació dels de Santiago Abascal arribarà al Congrés en plena polèmica per les aturades protagonitzades per aquest sector els últims dies i dies després de la manifestació convocada el cap de setmana passat per Vox i el sindicat Solidaritat contra la pujada generalitzada de preus.