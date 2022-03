Junqueras creu que la causa independentista és més legítima després de la "repressió" i la presó

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general del partit, Marta Rovira, en un acte amb motiu del quart aniversari de la marxa de Rovira a Suïssa @ep







El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dimarts que la causa independentista és més legítima després de la “repressió” que creu que ha aplicat l'Estat i després del pas per la presó.





Ho ha dit a l'acte '4 anys d'exili. ¡Amnistia i lliure retorn!' amb motiu del quart aniversari des que la secretària general del partit, Marta Rovira, se'n va anar a Suïssa, i en què, a més d'ella i Junqueras, també hi han participat els dirigents d'ERC que fa quatre anys van tornar a ingressar a la presó: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa.





Junqueras ha afirmat que se senten "orgullosos d'haver suportat i continuar suportant la repressió", malgrat que, segons ell, sigui injusta, i ha argumentat que contribueix a donar més arguments a la lluita per la independència.





"Tenim una raó afegida a la nostra lluita", que és també estalviar que les properes generacions passin per la mateixa situació, i ha criticat que se l'hagi inhabilitat també a fer classes a la universitat.





El líder republicà ha subratllat que Catalunya ha viscut "moments duríssims de repressió" al llarg de la seva història i ha sostingut que totes les grans causes per la llibertat al món han comportat moments de presó i exili, per la qual cosa considera que també formen part del camí cap a la independència.





"El fet que hàgim passat per la presó, que algun dels nostres la senti propera, el fet de ser a l'exili, que la repressió continuï sota moltes formes, també ens fa forts en un altre sentit. Perquè durant una o dues o tres generacions ningú es podrà permetre el luxe de dir que està cansat o que no en té gaires ganes. Això ens farà invencibles", ha conclòs.









MARTA ROVIRA





En videoconferència des de Ginebra, Rovira ha relatat la seva marxa a Suïssa fa quatre anys, i ha avisat que allò que ella veu com a repressió és una "línia vermella" que es va creuar per part de l'Estat i que li serà difícil de recuperar perquè creu que ha afectat la reputació internacional d'Espanya.





La secretària general d'ERC ha reivindicat que després d'aquests anys han pres consciència i veu necessari "integrar la repressió" com a part del camí cap a la independència i ha fet una crida a la unitat independentista per aconseguir-ho.





"És evident que ens hem de posar d´acord. Entre qualsevol còmplice i simpatitzant independentista. L´única manera d´avançar és generant consensos i acords", ha afirmat.









FORCADELL, ROMEVA I BASSA





Forcadell ha avisat que està convençuda que "la repressió continuarà" mentre segueixin lluitant per avançar cap a la independència, per això ha reclamat no normalitzar-la, i ha confiat que, si van aconseguir fer l'1-O, arribarà el moment de tornar a intentar-ho i sabran aplicar l'aprenentatge de com l'Estat pot reaccionar.





Per part seva, Romeva ha dit que cada dia hi ha exemples que la "repressió" es manté i no es pot normalitzar, considera que és un símptoma de debilitat de l'Estat, de manera que ha cridat a demostrar que l'independentisme pot ser més fort tant des del punt de vista democràtic com de determinació personal.





A més, Bassa ha assenyalat que han "assumit la repressió" reforçant les seves conviccions i aprenent a lluitar-hi, i ha reclamat l'amnistia i el reconeixement del dret a l'autodeterminació.