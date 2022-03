Sol Carnicero: "No he tingut mai consciència de gènere, no sóc tan activista en aquest sentit"

La productora de cinema Sol Carnicero rep el Premi Ricardo Franco-Acadèmia de Cinema que lliura el Festival de Màlaga @ep







La productora de cinema Sol Carnicero rep aquest dimarts el Premi Ricardo Franco-Acadèmia de Cinema que lliura el Festival de Màlaga en el marc de la vint-i-cinquena edició. La directora de producció ha participat amb el director del certamen, Juan Antonio Vigar, en una trobada amb els mitjans al Saló Rossini del Teatre Cervantes, en què ha manifestat que "mai he tingut consciència de gènere ni he estat activista".





Carnicero va ser la primera dona directora de producció de cinema nacional i va treballar amb importants directors com Cecilia Bartolomé, Chicho Ibáñez Serrador i, especialment, Berlanga. Amb una aparent modèstia i humilitat, la directora de producció ha insistit que va ser molt difícil acceptar el premi perquè pensava que no s'ho mereixia. "Jo em sentia molt lluny de qualsevol homenatge. Quan va sortir el meu nom a la llista de candidats vaig quedar totalment descol·locada".





La productora ha explicat que va haver de reflexionar-hi molt. "Ricardo Franco significa molt per a tots els cineastes i més per als que l'hem conegut. Aquest premi és una ocasió per donar valor a aquesta feina que és tan apassionant i alhora tan difícil".





Sol Carnicero ha explicat que va arribar a la direcció de producció arran de començar a treballar amb companys que li van ensenyar i acostar a aquest món. "No he pensat mai que pogués ser directora, crec que per dirigir cal tenir unes qualitats que crec que jo no tinc", ha reconegut. "El de direcció de producció és aquest lloc que ningú sap realment què és o ningú estima", ha dit per introduir una xerrada amb to didàctic sobre un lloc de treball tan peculiar.





"El més normal quan es fa una pel·lícula és buscar algú que porti a text les idees: els guionistes, els últims a aparèixer serien els directors". Aquest to pedagògic té a veure amb la seva experiència com a professora a l'ECAM, l'Escola de Cinematografia i de l'Audiovisual de la Comunitat de Madrid.





Sol Carnicero ha explicat que més que coneixements el que sempre ha intentat transmetre als seus alumnes han estat valors com la sinceritat i la passió per treballar al cinema i ha afegit que el que ha canviat en la forma de treballar és la nova tecnologia que es va admetent. "En mentalitat no veig cap diferència, els joves tenen uns desitjos i una fantasia i els més grans una experiència i un bagatge, això és igual que sempre".





Sol Carnicero, que també participa en projectes educatius de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques per portar el cinema a les aules, ha parlat de la importància de generar un esperit crític als nens pel que fa als mitjans i als nous suports tecnològics a través dels que reben informació i entreteniment.





Repassant la seva trajectòria, la productora ha explicat què va suposar per a ella envoltar-se dels professionals amb què va treballar. "Vam ser una generació insòlita, no només les dones, tots havíem de donar la cara i dir "aquí estem". Jo intentava envoltar-me de persones de les quals podia aprendre alguna cosa, siguin dones o homes. Mai he pretès fer un sectarisme o una divisió perquè ens poden portar a llocs incòmodes", ha reflexionat.





Finalment, Carnicero ha confessat que segueix aprenent dia a dia i que li fa molta il·lusió escoltar els joves i aprendre'n. "Jo no he vist canviar radicalment el cine, però sí que es va adaptant progressivament. Crec que la meva passió i el meu afecte amb aquesta professió és comprovar com treballarien els joves", ha conclòs la productora.









BIOGRAFIA





Dedicada a l'audiovisual des del 1968. Sol Carnicero es va iniciar a Televisió Espanyola de la mà d'Óscar Banegas, Manuel Martín Ferrand, Alfredo Amestoy i Narciso Ibáñez Serrador. El 1974, durant el període en què aquest ocupa la direcció de programes de TVE, té a càrrec seu la direcció de la secretaria de programes.





A partir d'aquest moment es dedica fonamentalment al cinema, treballant per a les productores d'Alfredo Matas, a les ordres de José Manuel Miguel Herrero. Va ser la primera dona directora de producció a Espanya, rol en què va debutar a la pel·lícula 'Vámonos, Bárbara', dirigida per Cecilia Bartolomé.





'L'escopeta nacional', 'Patrimoni nacional', 'Nacional III', 'La vaquilla', 'Gary Cooper que ets al cel', 'El crim de Conca', 'Parlem aquesta nit', 'Esquilache', 'Els genets de l'Alba', 'Petons per a tots', 'Hores de llum' o 'Maktub' són alguns dels títols en què ha treballat com a responsable de la producció.





A més, Carnicero és impulsora i sòcia fundadora de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya i va obtenir el Premi Goya a la millor direcció de producció el 1988 per 'Cara de bleda' i nominacions el 1989 per 'Pasodoble' i el 1990 per 'Esquilache'.