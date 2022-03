Rescaten el cos de l'home mort a la Cova de Cala Serena

Ambulàncies del SAMU 061 a Mallorca. Imatges d'arxiu @ep







El Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil ha rescatat el cos de l'home que va morir aquest dimarts a la tarda a la Cova de Cala Serena (Mallorca).





Segons ha informat la Guàrdia Civil, els fets han passat al voltant de les 16.00 hores, quan l'home, de nacionalitat alemanya i nascut el 1979, ha tret el cap i ha estat arrossegat per l'aigua del mar.





Un vehicle d'intervenció ràpida (VIR) i el cos de Bombers s'han desplaçat fins al lloc per accedir a la cova i rescatar el cos de l'home. Això, però, no ha estat possible a causa de l'onatge.





Finalment, tres GEAS han acudit al lloc i han aconseguit rescatar el cos de l'home, que estava dins de la cova, cap a les 19.40 hores.