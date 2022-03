Unes 10.000 persones es manifesten a Andalusia contra el gir de posició del Govern amb el Sàhara

Concentració als Bolets de Sevilla contra el gir de posició del Govern respecte al Sàhara @ep







Unes 10.000 persones --segons l'organització, que les estima com un "clamorós" èxit-- convocades aquest dimarts per diverses organitzacions han protestat a set ciutats d'Andalusia contra el canvi de posició del Govern d'Espanya sobre el futur del Sàhara, clamant contra aquesta "nova traïció a mans del president, Pedro Sánchez; el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares; i el Partit Socialista una vegada més".





Així ho lamenta la Federació d'Associacions Solidàries amb el Sàhara d'Andalusia (Fandas) a la convocatòria de la protesta, que ha tingut lloc a les 18.00 hores a Jerez de la Frontera (Cadis) a la Plaça de l'Arenal ia Granada davant a la Subdelegació del Govern, ia les 19.00 hores a Còrdova al Bulevar, a Huelva a la Plaça de l'Ajuntament, a Màlaga a l'Albereda Principal i Sevilla als Bolets.





La manifestació de Sevilla, la més multitudinària, també ha estat convocada per l'Associació Ardi Hurra (Diàspora Sahrauí de Sevilla), la Delegació de la República Àrab Sahrauí Democràtica a Andalusia i l'Associació d'Amistat amb el Poble Sahrauí.





Aquesta última, per exemple, recorda a Sánchez que "la majoria del poble espanyol ha manifestat sempre la seva solidaritat amb el poble sahrauí i el dret de decidir que volen ser", de manera que aquest canvi d'opinió "mostra una dissociació" entre allò que pensen els ciutadans i què pensa el Govern.





Fandas ha recalcat que la decisió del Govern "no representa el poble espanyol quan reconeixen la proposta d'autonomia presentada per Rabat com la base més seriosa, realista i creïble per a la resolució del conflicte".





En aquesta línia, ha afegit que la societat espanyola "sap perfectament el que hi ha darrere d'aquesta proposta", ja que "Rabat amaga la intenció d'eliminar sistemàticament la identitat del poble sahrauí", com "històricament realitza als territoris ocupats amb contínues violacions als drets humans, tortures a activistes, persecució a mitjans de comunicació i impedint el treball d'ONG a la zona”.





La Federació ha criticat que l'Executiu central "ha abandonat la posició de neutralitat en el conflicte", deixant enrere "qualsevol intenció de fer complir la legalitat internacional i les resolucions de les Nacions Unides, amagant-nos una vegada més de la nostra responsabilitat com a potència administradora del Sàhara occidental" i "negant-li el dret d'autodeterminació".





A més, hi ha més mobilitzacions convocades per a aquest dimecres a Cadis a la Plaça de Sant Joan de Déu a les 17.30 hores, dijous a Algesires (Cadis) a Plaça Alta ia Jaén a la Plaça de la Constitució a les 19.00 hores, i el divendres a Almeria a la Plaça de les Veles a les 18.00 hores.

Finalment, hi haurà una marxa multitudinària dissabte a Madrid a les 12.00 hores, davant del Ministeri d'Afers Exteriors, convocada per la Coordinadora Estatal d'Associacions Solidàries amb el Sàhara.