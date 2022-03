Sindicats docents i estudiantils independentistes van a la vaga aquest dimecres contra el 25% de català

La manifestació principal serà a la plaça Urquinaona a les 12.30 hores /@EP



Els sindicats educatius independentistes han convocat una vaga aquest dimecres per reclamar que les classes siguin en català. En concret, són Ustec·Stes, Intersindical-CSC i COS els que realitzen la jornada de vaga, ja que estan en contra de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixa un 25% de castellà a l'educació catalana .





S'han sumat les organitzacions estudiantils Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) com a convocant inicial, i el Sindicat d'Estudiants i l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) que s'han unit les darreres hores a la convocatòria.





Segons van anunciar, hi haurà piquets informatius des de les 8.00 hores i manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona a les 12.30.





La marxa de Barcelona serà a la plaça Urquinaona; a Girona a la plaça Pompeu Fabra; a Lleida a la plaça Víctor Siurana i a Tarragona a la plaça Imperial Tarraco; i a Girona i Lleida també hi haurà concentracions a les 19.00 hores.





Les entitats, en un comunicat conjunt, han exigit el reconeixement del català com a llengua vehicular i han criticat que “una vegada més, l'Estat espanyol utilitza tota la maquinària jurídica, hereva del franquisme, per reprimir i eradicar” la llengua.





Han afirmat que la sentència del TSJC no és una cosa aïllada, sinó que "es tracta d'una peça més d'una estratègia que ja ve de lluny" a diversos territoris catalanoparlants d'Espanya i França.





A més, han criticat que la resposta del Govern "ha demostrat no només covardia i incapacitat a l'hora de defensar l'escola en català, sinó fins i tot submissió davant les institucions espanyoles que la volen destruir".





Exemplifiquen que els nous decrets de la Conselleria d'Educació "literalment amenacen liquidar la immersió lingüística sota l'excusa de la flexibilitat per adaptar-se a l'ambient social del centre", cosa que, segons els convocants, és comprar el discurs espanyolista del bilingüisme.





Per això, li han exigit tots els recursos per salvar --textualment-- el català, que "abandoni el col·laboracionisme" amb l'Estat i adopti mecanismes per defensar jurídicament els professors que defensin el català.





Estan cridats a la vaga estudiants i treballadors de tots els nivells educatius de la pública i la concertada catalanes.





EL GOVERN SE SUMA



El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va anunciar aquest dimarts que el Govern se suma a les protestes a través d'una acció de suport al model català davant del Parlament, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i diputats.





Gonzàlez-Cambray, que va titllar la sentència d'ingerència judicial greu, va replicar als convocants que hi ha hagut "zero passivitat" del departament i del Govern, que ha assegurat la cobertura política i jurídica als professors davant la sentència, segons ell.