Els Estats Units i els seus aliats anunciaran aquest dijous una nova bateria de sancions contra Rússia

Els Estats Units aplicaran sancions a més de 300 membres de la Duma, segons el WSJ /@EP







Els Estats Units han anunciat que aquest dijous faran oficial una nova bateria de sancions, en coordinació amb els seus aliats, contra Rússia en resposta a la invasió a Ucraïna, iniciada fa ja gairebé un mes, segons ha indicat en roda de premsa l'assessor de Seguretat Nacional, Jake Sullivan.





"El poder i el prestigi de Rússia s'han vist greument minvats. L'Exèrcit rus ha tingut una execució dramàticament inferior. L'economia russa s'ha vist sacsejada per poderoses sancions. Els sectors russos d'alta tecnologia i defensa estan sent asfixiats per recursos clau. I Rússia és un pària a la comunitat internacional", ha resumit.





Aquestes mesures s'anunciaran en el marc de la visita del president estatunidenc, Joe Biden, a Europa, on assistirà a la cimera d'emergència de l'OTAN, s'unirà als líders del G7 i es dirigirà els 27 de la Unió Europea en una sessió del Consell Europeu.





Sullivan ha detallat que Biden imposarà al costat dels seus socis més sancions a Rússia per "endurir les sancions existents" amb l'objectiu "d'acabar amb la invasió i garantir una aplicació estricta" d'aquestes.





Ha explicat, a més, que es durà a terme una acció conjunta "per millorar la seguretat energètica europea i reduir finalment la dependència d'Europa del gas rus", així com més contribucions nord-americanes a "una resposta humanitària coordinada per alleujar el sofriment dels civils dins d'Ucraïna".





Sobre les sancions, Sullivan ha destacat que Biden "se sent molt bé sobre com estan les coses en termes d'unitat i determinació" pel que fa a l'aliança occidental per "augmentar els costos" per a Rússia.





"Un dels elements clau d'aquest anunci se centrarà no solament a agregar noves sancions, sinó a garantir que hi hagi un esforç conjunt per acabar amb la invasió", ha reiterat en roda de premsa l'assessor de Seguretat Nacional, afegint que els Estats Units i els seus socis han "aplicat una enorme quantitat de pressió econòmica" sobre el país.





Segons ha avançat el diari 'The Wall Street Journal', aquestes sancions s'aplicaran a més de 300 membres de la Duma estatal russa, la Cambra baixa del Parlament. Coordinades amb els socis dels Estats Units, inclouran prop de 400 persones, entre elles 328 legisladors russos i altres elits.

La Duma, que ha aprovat aquest dimarts un projecte de llei amb el qual sancionar penalment la difusió "d'informació falsa" sobre les activitats dels organismes estatals a l'estranger, està composta per 450 membres.





Fins avui, tant els Estats Units, com la Unió Europea o altres països com el Regne Unit i el Canadà, han aplicat sancions contra entitats bancàries, oligarques i polítics afins al president rus, Vladímir Putin, així com contra el mateix mandatari.





Biden viatja a Europa aquest dimecres, en el seu tercer viatge al continent des que va prendre possessió el gener de 2021. Participarà en la cimera extraordinària de l'OTAN i en la reunió del G7 a Brussel·les.