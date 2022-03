Ucraïna xifra en més de 120 els nens morts des de l'inici de la invasió russa

Refugiats arribant a Polònia @ep





Les autoritats d' Ucraïna han xifrat aquest dimecres en més de 120 els nens morts al país des de l'inici de la invasió russa, desencadenada el 24 de febrer per ordre del president de Rússia, Vladimir Putin, que dies abans havia reconegut la independència de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk .





La Fiscalia ucraïnesa ha assenyalat en un missatge al seu compte a Telegram que fins ara s'ha confirmat la mort de 121 nens, mentre que 167 més han resultat ferits. El nombre més gran de ferits ha estat registrat a la capital, Kíev, amb 61, als quals cal sumar 41 a Khàrkiv i 40 a Donetsk.





Així mateix, ha subratllat que "com a resultat dels bombardejos i atacs amb artilleria diaris, 548 institucions educatives han patit danys, amb 72 totalment destruïdes". "Entre elles hi ha més de 220 escoles i 155 escoles bressol", ha detallat.





"La pitjor situació són les regions de Donetsk, Kharkov, Mikolaiv, Sumy, Kíev, Jerson, Txernígov i la ciutat de Kíev. A més, més de 40 instal·lacions per a nens han estat afectades per foc enemic, incloses instal·lacions mèdiques, escoles d'art , instal·lacions esportives i biblioteques", ha manifestat.





Finalment, la Fiscalia ha recalcat que "aquestes dades no són concloents, ja que no és possible inspeccionar els llocs dels atacs a zones on hi ha hostilitats actives i als territoris temporalment ocupats", en referència a les repúbliques de Donetsk i Lugansk i les zones preses per les forces russes durant l'ofensiva.