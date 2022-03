Gamarra avisa que Espanya està "en col·lapse" i Sánchez replica que Feijóo és la mateixa solució que Casado

La coordinadora general del PP i portaveu del Grup Popular al Congrés, Cuca Gamarra , ha avisat aquest dimecres Pedro Sánchez que Espanya està en una situació de "col·lapse" perquè el Govern no "reacciona" ni pren mesures davant la crisi. En la seva rèplica, el cap de l'Executiu ha subratllat que està treballant en el marc de la UE i a nivell nacional, alhora que ha subratllat que l'"única gran solució" que proposen ara els populars, en al·lusió a Alberto Núñez Feijóo, és "exactament igual" que Pablo Casado.





Pedro Sánchez al Congrés @ep





"Fa dos anys que tenen el mateix argumentari, que es pot resumir que aquí hi ha un gran problema i una gran solució. El gran problema es diu Pedro Sánchez i la gran solució és Pablo Casado", ha proclamat el president del Govern al Ple del Congrés, per afegir que ara el PP "s'ha desfet" de Casado per "substituir-lo" per una altra solució que és "exactament igual que l'anterior".





A més, Sánchez ha admès que viuen una situació "extraordinàriament complexa", amb una legislatura marcada per una pandèmia , un volcà a l'illa de la Palma o la guerra a Ucraïna que està provocant un "flux de refugiats mai vist" i unes conseqüències econòmiques "que han de ser treballades a nivell europeu i espanyol".





SÁNCHEZ ESTÀ "CONVENÇUT" QUE HI HAURÀ ACORD AMB SECTOR TRANSPORT





En aquest punt, ha subratllat que el seu Govern està "dialogant amb els sectors" i ha dit que està treballant en el marc de la UE per donar una "resposta comuna a un problema comú com és el preu de l'energia". A nivell nacional, ha assenyalat que estan treballant amb els grups parlamentaris i els agents socials per aprovar mesures el dia 29 de març a través d´un "gran pla" de resposta Econòmica de les conseqüències de la guerra.





És més, Sánchez s'ha mostrat "convençut" que arribaran a un acord aquesta setmana amb el sector del transport per "esmorteir molt de les conseqüències de l'alça del preu de la gasolina i del gasoil".





"Per tant, estem treballant, estem construint un gran acord de país i esperem que vostès també se sumin a aquest acord", ha afirmat el president del Govern, dirigint-se a la bancada del Grup Popular.





GAMARRA: "ES PARAPETA A LA UE PER RETARDAR LES MESURES"





Tot i això, Gamarra ha exigit a Sánchez "reaccionar" i prendre "ia mesures" que permetin que els combustibles estiguin a "uns preus raonables" i ha avisat que Espanya "està en situació de col·lapse" però sembla que el president del Govern "no se n'assabenta", després d'estar dedicat "en cos i ànima a viatjar".





"Mentre ha estat de gira internacional, a Espanya tenim el nostre medi rural, agricultors, ramaders, regants i caçadors que s'han hagut de fer fora al carrer perquè el seu president no pren mesures perquè puguin mantenir les seves explotacions, tiren la llet i sacrifiquen els seus animals", ha emfatitzat.





És més, ha subratllat que la flota pesquera està amarrada i els transportistes en "una situació límit que pot provocar desproveïment" , ja que els lineals als supermercats "comencen a estar buits".





"Fins ara vostè no ha fet res i no és una opció no fer res. Els espanyols no confien en vostè. Veiem com en països del nostre entorn sí que es prenen mesures però a Espanya el seu president fuig i es parapeta a la UE per retardar-les ", ha manifestat, per denunciar la "insensibilitat" del Govern, que al seu parer, només està convocant els grups "per a la foto".





És més, Gamarra ha dit que Sánchez ha perdut "la noció del que és la realitat del carrer" i es limita a "anomenar ultradreta tot aquell que no coincideix" amb la seva tesi . Per això, ha ressaltat que als "molts problemes que té Espanya s'uneix "un més", que és el mateix president del Govern.





SÁNCHEZ: "AQUESTA ÚNICA GRAN SOLUCIÓ ÉS IGUAL QUE L'ANTERIOR"





Davant d'aquesta última crítica, Sánchez ha afirmat que el PP porta "dos anys amb el mateix argumentari" situant-lo a ell com "el gran problema" mentre que Casado era "la gran solució". "Resulta que dos anys després d'estar amb la matraca que l'única gran solució és Pablo Casado, vostès es desfan d'aquesta única gran solució i la substitueixen per una altra única gran solució amb un 99% dels vots. Podríem pensar que allò millor no era tan bona solució", ha asseverat.





El cap de l'Executiu ha assenyalat que ara el PP proposa "una única gran solució", en al·lusió a Feijóo, però "vist el que s'ha vist i escoltat allò que s'ha sentit, l'únic que puc dir que aquesta nova única gran solució és justament igual que l'anterior , que es pot resumir que aquí hi ha un gran problema i una gran solució. El gran problema es diu Pedro Sánchez i la gran solució és Pablo Casado", ha proclamat el president del Govern al Ple del Congrés, per afegir que ara el PP "s'ha desfet" de Casado per "substituir-ho" per una altra solució que és "exactament igual que l'anterior".





EL PP LI TREU EL SEU GIR SOBRE EL SÀHARA PERÒ SÁNCHEZ NO RESPON





En la mateixa pregunta de control, Gamarra també ha acusat el cap de l'Executiu de "trair" el seu programa electoral després de "canviar de cop" la política en "un tema tan delicat" com és el Sàhara, "menyspreant" els grups parlamentaris .





"I ho fa amb un Govern trencat i en absoluta minoria que s'assabenta pel regne del Marroc del que passa. Avui hauria d'estar aquí compareixent i donant explicacions, però menysprea aquesta Cambra i amb la seva supèrbia, els espanyols", ha proclamat Gamarra, un assumpte sobre el qual no ha respost Sánchez.