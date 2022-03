Quatre activistes irrompen al ple del Parlament contra els diputats: "Sou uns vividors"

Laura Borràs @ep





Quatre activistes han irromput aquest dimecres al ple del Parlament amb cartells crítics amb els diputats, amb missatges com ' Ni representants ni legisladors, sou uns vividors ', que han mostrat en silenci davant el ple.





La presidenta de la Cambra, Laura Borràs , ha suspès la sessió dos minuts i ha parlat amb els activistes, que han entrat a l'hemicicle baixant des de la tribuna del públic, on han romàs altres membres del grup, que habitualment protesta a les portes del Parlament.





Els cartells que han exhibit portaven missatges com 'El poble no us dóna la paraula per a falses taules de diàleg'; 'Ni del poble ni per al poble: del partit i dels càrrecs', i 'Estem farts de les vostres misèries', i diputats de la CUP els han aplaudit.