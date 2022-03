Albares diu que Espanya busca deixar de ser “espectador” per ser “actor” i resoldre el tema del Sàhara

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares , ha defensat aquest dimecres que el que busca el Govern amb el suport del pla d'autonomia marroquina per al Sàhara és deixar de ser "espectador" per convertir-se en "actor" a la resolució d'aquest conflicte que ja dura 46 anys i "podria durar 46 anys més".





José Manuel Albares @ep





A preguntes de PP i EH Bildu durant la sessió de control al Govern al Congrés dels Diputats, Albares ha defensat que "Espanya el que tenia abans era una 'no postura'" i estava a l'expectativa del "que feien altres" i ara vol esdevenir "actor" recolzant els esforços de l'enviat de l'ONU per al Sàhara Occidental, Staffan de Mistura.





"Espanya fa massa anys que és espectador, parlant internament però sense fer res per recolzar l'enviat especial de l'ONU", ha afirmat, subratllant que això és precisament el que vol fer ara el Govern, en el marc de l'ONU i amb una posició similar a les de França i Alemanya, i així els ho va traslladar a la trobada mantinguda dilluns a Brussel·les.





En aquest sentit, i com ja va fer la vigília al Senat, ha reafirmat que "la posició d'Espanya és d'una solució mútuament acceptable en el marc de les Nacions Unides i segons les resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides".





El ministre ha evitat respondre a les crítiques per la manera com s'ha conegut aquest nou posicionament i també al fet que no l'hagin recolzat ni els seus socis de coalició, ni els d'investidura i tampoc no s'hagi consultat per l'oposició, com li han fet veure tant la diputada del Partit Popular Valentina Martínez com el d'EH Bildu Jon Iñarritu.





La portaveu del PP a la Comissió d'Exteriors ha retret el "canvi més gran en política exterior en 47 anys" que ha portat a terme el Govern, que ha qualificat de "despropòsit" perquè a més no compta amb el suport de Podem, ni dels socis d'investidura ni a la meitat del PSOE, i tampoc no ha estat consensuat amb el principal partit de l'oposició.





Així mateix, Martínez ha acusat Albares de "mentir" després d'haver passat "de recolzar la solució que acordin les parts a donar suport a la solució d'una part". "Ni la subtilitat del llenguatge diplomàtic dóna per camuflar el canvi profund que això significa", li ha recriminat, advertint així mateix de les "conseqüències econòmiques" que pot tenir pel malestar generat a Algèria, que ha cridat a consultes el seu ambaixador.





L'OBJECTIU, DESENCALLAR EL CONFLICTE





Tampoc ha volgut aclarir què és el que busca guanyar el Govern amb aquest gir, com li ha preguntat Iñarritu. "No es tracta que Espanya guanyi res" sinó de "contribuir a desencallar un conflicte que si no fem alguna cosa durarà 46 anys més", ha defensat, insistint una vegada més que tant el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero com el de Mariano Rajoy van donar suport al seu moment el pla d'autonomia marroquina presentat el 2007.





"Ara Espanya vol ser un actor i no és un canvi de postura", ha subratllat el cap de la diplomàcia, sostenint que a les reunions d'alt nivell amb el Marroc sota els governs de Zapatero i Rajoy les actes recullen el "mateix llenguatge" emprat ara per l'Executiu a la carta que Pedro Sánchez va enviar a Mohamed VI.





El diputat d'EH Bildu ha acusat Albares de "fer-se el suec" i no respondre les preguntes. "Es dóna la paradoxa que estan defensant una postura que es podria donar el cas que la majoria de la càmera estigui en contra, ¿s'imagina la xafogor quan s'adonin els destinataris de la carta?", li ha plantejat.





Així, ha demanat al ministre que aclareixi "quin és el compromís del Marroc" per justificar la postura del Govern atès que s'ha generat una "triple crisi" amb el Front Polisario, amb Algèria i amb els socis de coalició i d'investidura.





En aquest sentit, Albares s'ha remès a la seva compareixença d'aquesta tarda a la Comissió d'Afers Exteriors i ha defensat que l'important és "desencallar" el conflicte i que "es resolgui dins del marc de les Nacions Unides (...) i amb una solució mútuament acceptable que sigui política". "Crec que en desencallar un conflicte de 46 anys hi ha qualsevol senyoria d'aquesta cambra", ha rematat.