El transport de viatgers es reuneix aquesta tarda amb Raquel Sánchez per traslladar-li la seva "crítica situació"

Raquel Sánchez @ep





El departament de viatgers del Comitè Nacional de Transports per Carretera (CNTC ) es reunirà aquest dimecres amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per traslladar-li la "crítica situació que travessa el sector per la pujada exponencial dels preus de l'energia".





Segons traslladen fonts de la negociació, aquesta reunió començarà a les 16.30 hores i congregarà les principals organitzacions empresarials del sector del transport de viatgers, és a dir, autobusos, autocars, taxis, VTC i ambulàncies.





En concret, al CNTC de viatgers hi estan representats Confebús, Direbús i Anetra en l'àmbit d'autobusos interurbans; Confebús i Atuc als urbans; Confebús a les estacions d'autobusos; Antaxi i Fedetaxi amb taxis; Unauto i Feneval a VTC; Anetrans i Anea en transport sanitari; i CEAV i Fetave en agències de viatges.





Es tracta de la segona de les dues branques d'activitat representades al CNTC, que és l'òrgan de representació del sector establert per negociar amb el Govern. L'altra branca és la de mercaderies, que ja ha mantingut diverses reunions amb l'Executiu en l'última setmana i ha suposat l'aprovació d'algunes mesures com els 500 milions d'euros en bonificacions fiscals més grans per al pagament dels carburants.





En l'àmbit del transport de mercaderies és en què s'està produint una aturada nacional des del dilluns 14 de març , encara que no ha estat recolzat pel CNTC, a excepció d'una anomenada 'aturada tècnica' anunciada per tres organitzacions d'aquest comitè que sí que han donat llibertat als seus associats per secundar l'atur fins que el Govern concreti les mesures.





En aquest context, el CNTC de viatgers tampoc no s'ha sumat o convocat cap atur en el seu sector, si bé es manifestarà el proper diumenge, 27 de març, amb els seus taxis, VTC, ambulàncies i autobusos, per exigir al Govern s'articulin ajudes concretes i directes que compensin el fort increment del preu de l'energia.





A tot això se suma la marxa de taxis que tindrà lloc a Madrid aquest dimecres a les 18.00 hores, recolzada per Élite Taxi, o la que està tenint lloc aquest mateix matí a Barcelona per aquesta mateixa associació. També CCOO, UGT, UPTA, Uatae, Facua i la Confederació Estatal d'Associacions Veïnals (CEAV) es mobilitzen aquest dimecres a tot Espanya per protestar contra la pujada del preu de l'energia.