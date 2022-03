L'impacte del conflicte d'Ucraïna en la despesa dels turistes a Espanya podria ser més gran que òmicron

Aeroport del Prat @ep





L'impacte del conflicte d'Ucraïna en la despesa dels turistes internacionals a Espanya podria ser més gran que la variant òmicron, segons una nova onada del Baròmetre Turístic de Braintrust.





En concret, la firma de consultoria ha plantejat tres escenaris possibles que es poden donar en les properes setmanes o mesos . A l'escenari més desfavorable, possiblement provocat perquè la guerra s'enquistés, la despesa dels turistes internacionals arribaria al 60% del nivell del 2019 per Setmana Santa.





En aquest escenari, la companyia ha assenyalat que el repunt de les matèries primeres començarà a afectar de manera seriosa les economies domèstiques, el turisme internacional, i més en concret, l'europeu, per la qual cosa cauria fins a nivells òmicron, i fins i tot la caiguda podria ser més acusada.





D'altra banda, segons l'escenari més favorable respecte a la guerra, és possible que durant la Setmana Santa del 2022 el volum de turistes estrangers que visitin Espanya sigui pràcticament igual al que va visitar el país el mateix mes del 2019, amb una recuperació de entorn del 90% de la despesa internacional.





L'escenari mitjà, en què el conflicte no tingui presagis d'una finalitat ràpida, el turisme es podria veure afectat i la recuperació arribaria de forma més lenta, per la qual cosa per Setmana Santa s'assoliria un 81% del nivell del 2019.





EL TURISTA NACIONAL POT SER CLAU DE NOU





A la nova onada del Baròmetre Turístic, Braintrust destaca que el turista nacional podria salvar la temporada un any més, i emet les seves previsions de cara al 2022, manifesta que les quotes d'afluència aquest any podrien ser del 73% de nacionals davant del 27% d'estrangers, cosa que comparada amb el 2019, on el turista domèstic va suposar un 68% i l'estranger un 32%, inclina la balança una altra vegada a favor del viatger espanyol.





Aquestes dades ja tenen en compte tant l'efecte negatiu de la invasió d'Ucraïna als viatgers internacionals, com l'efecte positiu on Espanya guanyaria terreny davant d'altres destinacions tradicionals de la Mediterrània com Turquia, per la proximitat a la zona del conflicte.





En aquest context, sembla que el turisme nacional podria tornar a convertir-se en la taula de salvació d'algunes destinacions, especialment a curt termini, ja que, tant per motius econòmics com per percepció de seguretat, es preveu menys retracció, i on la por llastraria menys els moviments a escala domèstica que les restriccions locals imposades pels governs regionals a cada CCAA arran del Covid-19.