Yolanda Díaz, les ministres de Podem i els seus diputats eviten aplaudir Albares al Congrés

La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz , i les ministres de Podemos Ione Belarra (Drets Socials) i Irene Montero (Igualtat) així com els diputats d'Unidas Podemos han evitat aplaudir aquest dimecres les explicacions del titular d'Exteriors, José Manuel Albares, justificant al Congrés el canvi de posició del Govern sobre el Sàhara Occidental.





A la sessió de control al Govern, i davant de preguntes del PP i de Bildu, Albares ha defensat l'aposta de l'Executiu pel pla d'autonomia per al Sàhara plantejat pel Marroc, però només ha aconseguit aplaudiments entre els diputats socialistes, posant de manifest les discrepàncies amb Unides Podemos, la part minoritària del Govern.





De fet, el cap de la diplomàcia espanyola no ha rebut el suport de la vicepresidenta Díaz ni de les ministres d'Unidas Podemos que eren a l'hemicicle. Ni Alberto Garzón (Consum) ni Joan Subirats (Universitats) es trobaven en aquell moment al Saló de Plens.





MONTERO S'HA POSAT A LLEGIR





És més, durant els duels parlamentaris que Albares ha mantingut amb els diputats Valentina Martínez (PP) i Jon Iñarritu (Bildu), tant Belarra com Montero amb prou feines han aixecat les mirades dels dispositius mòbils.





També s'ha vist la ministra d'Igualtat negant amb el cap les paraules del seu company alguna vegada i fins i tot traient un llibre gairebé al final de la seva intervenció per posar-se a llegir. Yolanda Díaz, per part seva, ha abandonat l'hemicicle poc abans que el ministre d'Afers Estrangers conclogués les seves rèpliques.





En aquesta ocasió, al contrari del que va passar amb la decisió de Sánchez d'enviar armes a Ucraïna per defensar-se dels atacs de Rússia, les ministres de la coalició han estat totes a una a les seves divergències sobre el Sàhara Occidental amb el PSOE.





Les paraules d'Albares al Ple han estat a més esquitxades per alguns crits del PP, que preguntaven als crits els diputats del PSOE per què aplaudien i als d'Unidas Podemos per on estaven avui les banderes.





AQUEST DIMARTS VAN TREURE BANDERES SAHARAUIS





Aquest dimarts, les senyories d'Unidas Podemos van exhibir banderes sahrauís durant el debat d'una proposició de llei del PP sobre els permisos de paternitat i maternitat, un gest pel qual van ser represos per la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.





Abans de l'inici del Ple, Belarra ja ha retret al PSOE i al president, Pedro Sánchez, la falta d'explicacions pel "gir injustificable" sobre el Sàhara Occidental, que no respon "de cap manera" a l'esperit de la coalició progressista. Amb tot, ha descartat que es plantegin sortir de l'Executiu mentre que, ha defensat, ara la seva presència és la "única garantia" que aquest segueixi fent "polítiques valentes i progressistes".





EL PSOE RECORDA QUE ENVIA SÁNCHEZ





Poc després, el portaveu parlamentari del PSOE, Héctor Gómez, ha sortit en defensa de la posició del seu partit i ha recordat que la política exterior del país la determina el president del Govern mateix i que la cartera d'Exteriors la dirigeix el PSOE.





Gómez sí que ha defensat que Albares ha demostrat "una gran determinació" en la seva posició respecte del Marroc. "I continuarem sent ferms", ha assegurat.