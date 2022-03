El TS absol un home que va ser condemnat per fumar-se una cigarreta al carrer a l'estat d'alarma

Tribunal Suprem @ep





El Tribunal Suprem (TS) ha acordat absoldre un home d'un delicte de desobediència greu a agents de l'autoritat, després que fos condemnat per no fer cas als agents que li van recriminar que fumés al carrer durant l'estat d'alarma abril del 2020. L'Alt Tribunal aplica la sentència del Tribunal Constitucional que va tombar el decret d'estat d'alarma.





Segons recull la resolució de l'Alt Tribunal, ponència de Leopoldo Puente, els fets van passar a Gandia, l'1 d'abril del 2020, en ple estat d'alarma per la pandèmia i amb tota la població espanyola confinada , quan l'home va ser trobat fumant una cigarreta a la via pública "sense justificació legal per fer-ho i malgrat haver estat requerit aquella mateixa tarda per agents de l'autoritat indicant-li que havia de romandre al seu domicili".





Després de tornar-lo a requerir perquè marxés a casa seva, l'acusat --a qui el tribunal d'instància li va imposar una multa de 1.200 euros-- s'hi va negar, amb menyspreu a l'autoritat, "al·ludint que tenia dret a fumar una cigarreta al carrer i que quan acabés se n'aniria". La policia li va advertir que si continuar amb aquesta actitud podria incórrer en un delicte de desobediència, procedint finalment a la seva detenció per aquest motiu.





Després de ser condemnat pel jutjat, va recórrer a l'Audiència Provincial de València que va confirmar la decisió. Així, va preparar recurs de cassació davant la Sala Penal del Suprem --abans que es conegués la decisió sobre l'estat d'alarma del TC-- al·legant que es va donar una infracció de la llei per aplicació indeguda del delicte de desobediència greu.





EL PROPÒSIT ERA "FUMAR-SE UN CIGARRO"





Ara l'Alt tribunal indica que en aquest cas, la conducta antijurídica de l'acusat portava causa del que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.





Ressalta que aquest decret recalcava que les persones únicament podien circular per les vies d'ús públic amb determinats fins, "sense que l'acusat es trobés en el marc de cap d'ells, sent el seu propòsit, conforme ell mateix va explicar als agents, fumar-se un cigar, ja que a casa seva no podia fer-ho".





Per això, assenyala que és ineludible portar a col·lació la sentència del Tribunal Constitucional del 14 de juliol que declarava nul aquell primer estat d'alarma, i després de reproduir paràgrafs sencers d'aquesta sentència, diu que en el cas de l'home de Gandía “és clar que a la llum de la doctrina (...) l'ordre rebuda per JCB, mentre no tenia un altre suport normatiu diferent de les prevencions contingudes a l'article 7.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, --prorrogat pel número 476/2020, de 27 de març--, declarat expressament inconstitucional, resultava manifestament oposada a l'ordenament jurídic, mentre vulnerava els referits drets fonamentals".





"En qualsevol cas, a més, s'hauria de concloure que l'acusat es trobava, precisament en el legítim exercici d'aquests drets fonamentals quan els agents, en compliment del que estableix l'esmentat Reial decret, li van ordenar, de manera antijurídica a la llum de la doctrina exposada, que cessés en el gaudi d'aquells. Tot això determina, com es pot comprendre fàcilment, l'estimació del present recurs i el dictat d'una segona sentència de sentit absolutori", afegeix.