​Vicente Vallés a l'Hormiguero: "Estem en una segona Guerra freda i Putin no està boig"

El periodista no va deixar indiferent ningú en la seva participació al Hormiguero/ @ElHormiguero





Vicente Vallés va visitar El Hormiguero per presentar el seu darrer llibre, 'Operación Kazán'. Sobre ell, va explicar que és el resultat dels seus més de 30 anys de periodisme, bolcats en una novel·la amb una sofisticada trama d'espionatge que discorre entre el segle XX i el que portem de segle XXI. Una trama totalment actual.





La visita de Vallés va convertir aquest programa al més vist de la televisió amb 2.934.000 teleespectadors i va anotar la millor dada de l'any.





Cal recordar que el periodista havia publicat anteriorment: 'Trump i la caiguda de l'imperi Clinton', sobre les claus de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, i 'El rastre dels russos morts', una anàlisi de la possible estratègia internacional de Vladimir Putin que es pot amagar darrere dels assassinats i les morts inexplicades d'espies i diplomàtics russos. Per això Vallés es va mullar i definir els tres líders polítics que són protagonistes d'aquesta “segona Guerra Freda”.





VALLÉS ES PREGUNTA SI HI HA VIDA INTEL·LIGENT A RÚSSIA





Vallés creu que Putin sap què fa





“Putin no és boig en absolut, però és molt perillós. Dirigeix el poder a Rússia amb mà de ferro, s'ha envoltat d'una cort d'espies, forces armades i equips de seguretat que ara ocupen llocs de poder”. Va afegir que “un dels grans dubtes a Rússia és si algú està en condicions de dir-li la veritat. Si encara hi queda vida intel·ligent”, es va preguntar.









BIDEN CONEIX A PUTIN I SAP EL QUE FA







Pel periodista Biden és fiable





El periodista va detallar que el president nord-americà Biden “té reaccions lentes però són segures i té a veure amb una llarguíssima experiència en política. Sap de què va això. Coneix Putin des de fa anys i és fiable”, va assegurar.





ZELENSKI ÉS UN BON COMUNICADOR





Vallés lloa la feina del president ucraïnès





Mentre que de Zelenski va afalagar la seva capacitat per “comunicar-se amb el seu poble i liderar-ho. És una cosa importantíssima en aquest moment. La resistència és heroica i gran part és gràcies a ell”.





Vallés aposta pel rigor informatiu al seu informatiu/ @ElHormiguero





Per acabar, Pablo Motos va voler saber com treballen amb rigor a l'informatiu per rebutjar les imatges falses i distingir-les de les reals: “Preferim esperar un dia a equivocar-nos. Tenim sistemes de control, potser al principi no estaven engradassats, però ara funcionen. Deixem clar quan una notícia no són contrastades per fonts independents”.