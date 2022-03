Sabadell cerca voluntaris per a la campanya "Posem-li pebrots al càncer"

Es busquen voluntaris per als dies 1 i 2 d'abril /@ @sbdmvoluntariat





El canal oficial de l'Oficina d'Entitats i Voluntariat de l'Ajuntament de Sabadell cerca voluntaris que vulguin col·laborar a la campanya "Posem-li pebrots a càncer" que tindrà lloc els dies 1 i 2 d'abril.







Aquest 2022 serà el vuitè any consecutiu que la Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer (FECEC) juntament amb la Fundació Oncolliga, promou aquesta campanya que té com a objectiu vendre pebrots per recaptar fons contra la malaltia.





Els voluntaris o voluntàries que s'inscriguin hauran de cobrir un torn de 4h en un establiment Condis a escollir durant els dies de la campanya. Es poden apuntar totes les persones més grans de 16 anys; les menors d'aquesta edat només podran anar acompanyades d'un adult.





La tasca dels voluntaris serà estar presents als establiments per oferir una bossa de pebrots als clients . "Com més persones voluntàries, més pebrots vendrem", apunten des del web de l'Oncolliga , en què qui ho desitgi es pot inscriure com a voluntari.