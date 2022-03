Brussel·les ofereix limitar els preus al mercat majorista de l'electricitat

Xarxa elèctrica @ep





La Comissió Europea ha proposat aquest dimecres limitar els preus al mercat majorista d'electricitat com una de les opcions possibles per aturar l'alça dels preus de l'electricitat, per exemple amb compensacions als operadors elèctrics o intervenint directament per fixar un sostre amb preus de referència.





Aquesta possibilitat és una de les que formen el 'menú' que Brussel·les portarà a la cimera de líders de la UE d'aquest dijous i divendres perquè "alimenti" el debat a Vint-i-set, ha dit el vicepresident econòmic de l'Executiu comunitari, Valdis Dombrovkis, en informar en una roda de premsa de l'adopció del document pel Col·legi de Comissaris.





En concret, la proposta planteja entre les alternatives per limitar els preus assignar una compensació econòmica a les empreses generadores d'electricitat pels alts preus dels combustibles fòssils, de manera que puguin cobrir la diferència entre els costos de generació i els preus de referència .





També proposa que les autoritats nacionals puguin establir un gravamen sobre els beneficis "excessius" de les elèctriques, que deriven de la manera com està configurat el mercat majorista de l'electricitat.





En aquest marc s'utilitzarien els beneficis obtinguts per concedir ajuts als consumidors. Una variant d'aquesta proposta consistiria a establir un preu màxim per a certes tecnologies de generació.





L'Executiu comunitari estudia, a més, la intervenció del mercat del gas a la UE amb la fixació d'un preu màxim per comercialitzar-lo al mercat comunitari. Una mesura en què el preu hauria de ser més elevat que els costos dels proveïdors, però més baix que el mercat.





Una altra de les mesures pretén compensar les empreses elèctriques pels preus dels combustibles fòssils, que tindria per objectiu reduir l'impacte negatiu dels alts preus del mercat, especialment del gas que s'usa com a matèria primera. Una idea que preveu que uns costos menors dels combustibles fòssils rebaixaran els preus de l'electricitat.





Les negociacions conjuntes de la UE amb proveïdors de tercers països és un altre dels elements que planteja Brussel·les en la seva comunicació, com a part d'una estratègia conjunta per fer compres amb socis internacionals de LNG, gas natural a través de gasoductes i hidrogen.





Brussel·les també proposa concedir ajudes directes als consumidors a través de subsidis així com que certes entitats comercialitzin electricitat per sota dels preus del mercat per a certs consumidors, com els més vulnerables.