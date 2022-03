Incertesa sobre les indemnitzacions als eventuals públics que cobreixen places de carrera "sine diem"

La Justícia no ha donat una solució conjunta a la problemàtica temporal/ @EP





La resolució del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó (TSJA), per la qual un interí ha estat indemnitzat, deixa clar que es tracta d'una decisió individualitzada que només afecta aquest treballador però que obre una via jurídica que afegeix més incertesa legal als empleats que ocupen de maneta eventual llocs de plantilla a les administracions encadenant contractes.







El cas és que el TSJA ha condemnat el Govern autonòmic aragonès a indemnitzar un professor per cadascun dels 18 anys que va estar treballant com a interí ininterrompudament en instituts i centres de FP de Saragossa del setembre del 1998 al juny del 2018.







La sentència reforça així la postura del TSJA pel que fa als drets laborals dels interins que pateixen abusos de temporalitat. Encara que el recurs plantejat pel Govern d'Aragó i que el Suprem estudiarà pot suposar una tisorada a les seves indemnitzacions en equiparar el tractament laboral dels interins al dels eventuals del sector privat .





Segons el TSJA: “La concatenació dels successius contractes per a la prestació dels serveis manca de justificació des de la perspectiva de la prevenció de l'ús abusiu de la contractació temporal”, per la qual cosa acorda la indemnització al professor afectat “com a compensació als perjudicis derivats haver patit l'abús en la contractació temporal, i com a mesura dissuasòria contra l'ús d'aquesta forma de contractació amb finalitats diferents de les que li són pròpies”.