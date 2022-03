Rússia exigirà pagar en rubles pel gas als països hostils

Vladimir Putin @ep





Rússia té la intenció d'exigir el pagament en rubles per les compres de gas rus a tots els estats hostils, aquells que han implementat sancions contra el país i entre els quals figuren els membres de la Unió Europea, així com els Estats Units o el Regne Unit.







Al final d'una reunió amb el seu gabinet, el president rus va indicar que el país continuarà subministrant gas d'acord amb els volums i els preus establerts als contractes, encara que va expressar la intenció de canviar la moneda de pagament, segons informen les agències russes Interfax i Tass.





D'aquesta manera, Putin hauria donat instruccions al Banc Central de Rússia i al seu Govern per determinar d'aquí a una setmana l'ordre de les operacions per a l'adquisició de rubles al mercat de la Federació Russa per part dels compradors de gas rus.





"Li demano al Govern que doni la directiva apropiada a Gazprom sobre la modificació dels contractes existents" , ha indicat el president rus, assenyalant que tots els consumidors estrangers hauran de tenir l'oportunitat de realitzar les transaccions necessàries per a això s'haurà de crear un procediment de pagament clar i transparent per a ells, inclosa la compra de rubles russos al mercat de divises nacional.





"Valorem la nostra reputació comercial com a soci i proveïdor fiable. Els canvis afectaran només la moneda de pagament, que es canviarà a rubles russos", va dir.