El ministre Albares s'enfronta a una "vaga diplomàtica" indefinida al Regne Unit i Alemanya

Al Ministre Albares se li acumula la feina al Ministeri/ Foto: Eduardo Parra / Europa Press





El personal laboral dels Consolats i de l'Ambaixada d'Espanya al Regne Unit i Alemanya s'ha declarat en vaga indefinida per reclamar un augment de sou després de 14 anys de congelació salarial.







Els sindicats CSIF, CCOO i UGT van posar en marxa la vaga el passat mes de 14 de març als tres Consolats Generals d'Espanya al Regne Unit de Londres, Manchester i Edimburg i a l'Ambaixada d'Espanya a Londres, a més d'una marxa de protesta davant el Consolat General d'Espanya a Manchester.





VAGA PERQUÈ EL MINISTERI IGNORA LA SEVA SITUACIÓ DE PRECAREÏTAT





La mesura es va produir després de “mesos de negociacions en què no s'ha aconseguit respondre a les demandes del col·lectiu, que a través de nombrosos escrits ha posat en coneixement tant del ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (José Manuel Albares) com de la directora general del Servei Exterior la situació de precarietat en què es troben molts dels treballadors , agreujada per l'impacte del Brexit a l'economia britànica”, segons va informar CSIF.





El personal laboral sense conveni a l'exterior que treballa al Regne Unit on, després de la sortida del país de la Unió Europea, pateix una inflació severa .





MÉS ESPANYOLS A ALEMANYA I MENYS FUNCIONARIS PER ATENDRE'LS





Per la seva banda els 90 treballadors de l'Administració General de l'Estat a Berlín repetiran una aturada cada dilluns durant un mes entre les 10.30 i les 12.30 per la pèrdua de poder adquisitiu després de gairebé 14 anys de congelació salarial i reclamen una pujada de sou i que s'equiparen les retribucions de tots els treballadors de la mateixa categoria.





En paraules d'UGT, CCOO i CSIF els llocs de treball de l'AGE a Alemanya han patit una brutal minva que se situa en un 18,1%, si bé el nombre d'espanyols residents en aquest país ha augmentat un 48,6%. en el mateix període”.