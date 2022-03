L'Associació Recuperació de la Memòria Històrica demana ajuda per identificar el cementiri d'una foto

Afusellament en un cementiri /@ARMH_Memòria





L' Associació Recuperació de la Memòria Històrica ha compartit la imatge en blanc i negre d'un cementiri a través de xarxes socials: demanen ajuda ciutadana per intentar identificar de quin lloc es tracta.





En un tweet recollit per Catalunyapress afirmen que “hi ha moltes teories sobre aquesta fotografia”. De fet, no saben ni tan sols si es tracta d'una execució real o, per contra, es tracta d'una escenificació. Així doncs, afegeixen: "Si ens ajudes o retuiteges potser algú ens pot dir on és".