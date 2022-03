Condemnat un home per atemptat a agents de l'autoritat en un partit Barça-Madrid el 2019

La magistrada l'absol del delicte de desordres públics, ja que cap prova no l'acredita /@EP





La secció 7 de l'Audiència de Barcelona ha condenat a 1 any i mig de presó un home per atemptat a agents de l'autoritat el 18 de desembre de 2019 durant el desplegament policial pel partit de futbol FC Barcelona-Real Madrid.







A la sentència, recollida aquest dimecres per Europa Press, la magistrada l'obliga també a pagar una multa de 270 euros i indemnitzar l'agent amb 500 euros.





Així mateix, la titular de la secció 7 l'ha absolt del delicte de desordres públics que se li acusava inicialment , ja que cap prova ha acreditat que l'acusat hagi participat d'alguna manera "a les aldarulls que poguessin haver-se produït aquell dia als voltants del Camp Nou ni a la crema de contenidors o altre mobiliari públic ni a les barricades".





La magistrada ha declarat provat que aquell dia, cap a les 22 hores, l'acusat es trobava a la confluència dels carrers Travessera de Gràcia amb Arístides Mallol de Barcelona , on es va desplegar el dispositiu policial per a la disputa del partit de futbol, esdeveniment que hi havia estat aprofitat per la plataforma Tsunami Democràtic per convocar manifestacions a prop del Camp Nou.





Un cop finalitzat el partit, a la confluència d'aquells carrers hi havia persones assegudes a la calçada que impedien l'avenç de dues furgonetes de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos, i els agents van haver de baixar del vehicle per poder obrir-se camí, moment en què un grup "va començar a increpar els agents i a llençar-los objectes" .





En aquell moment, " amb evident menyspreu al principi d'autoritat", la magistrada ha explicat que l'acusat va llançar un objecte de plàstic cap als agents, encara que no va arribar a impactar-los i, seguidament, es va abalançar sobre un d'ells i li va propinar una forta puntada a la zona lumba, i un altre agent que va intentar impedir-ho també va rebre una puntada de peu per part de l'acusat.





Dos agents que havien presenciat els fets, van seguir l'acusat i van procedir a la seva detenció cap a les 23 hores, "trobant-li a la butxaca de la caçadora una pedra vermella tipus maó".





Així, la magistrada ha conclòs que l'acció de l'acusat "implica voluntat i consciència de menysprear i obstaculitzar l'actuació dels agents de l'autoritat quan era evident que es trobaven a l'exercici de les seves funcions".