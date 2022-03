Volkswagen invertirà 7.000 milions a la seva fàbrica de bateries a Sagunt

Edifici que acull la nova seu de Volkswagen España, imatges d'arxiu @ep





El grup Volkswagen obrirà la seva fàbrica de bateries a Sagunt i hi invertirà 7.000 milions d'euros . Així ho ha anunciat en una roda de premsa Thomas Schmall, membre del consell d'administració de Volkswagen, responsable de Tecnologia i president del consell d'administració de Seat, que ha participat a distància a la trobada.





Això sí, el directiu ha puntualitzat que la decisió final d'obrir la fàbrica a Sagunt, seleccionada a partir d'un estudi amb més de 100 variables, encara depèn de la decisió final del del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC).





Aquesta gran instal·lació a la comunitat valenciana estarà a punt el 2026 i preveu la creació de 3.000 llocs de treball. "Aquesta és la inversió industrial individual més gran de la història d'Espanya", ha afirmat Wayne Griffiths, president de la companyia.





Griffiths ha afegit, a més, que espera que aquest sigui el primer pas per assolir tots els seus objectius a Espanya, entre els quals hi ha la producció de 500.000 cotxes elèctrics a la planta de Martorell (Barcelona). D'altra banda, ha deixat clar que aquests objectius no depenen únicament del grup, sinó que necessitaran el suport del Govern i de les comunitats autònomes per a una infraestructura més gran de carregadors i un més fàcil accés a la compra de vehicles elèctrics a partir d'ajudes econòmiques .





Schmall ha explicat com aquesta nova localització de Volkswagen està destinada a innovar al sector però també al creixement del país: “A València, fabricarem ni més ni menys que la propera generació de cèl·lules: una fàbrica estandarditzada, que produirà la innovadora cèl·lula unificada de Volkswagen i es proveirà d'energia renovable, cosa que permetrà una producció de bateries sostenible. La planta també crearà un fort efecte d'arrossegament al llarg de tota la cadena de valor de les bateries a Espanya i més enllà del país"







Per la seva banda, Ximo Puig , president del País Valencià , ha donat la benvinguda al grup a la comunitat autònoma, agraint que hagin dipositat la seva confiança en la 'terreta' i assegurant que hi trobaran estabilitat política i capacitació tecnològica .

















Darío Moreno, Alcalde de Sagunt , ha celebrat la notícia, qualificant-ho com "un revulsiu total" per al municipi.