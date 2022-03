Putin amenaça d'atacar directament l'OTAN si recolza amb tropes Ucraïna

El ministre d'Afers Estrangers de Rússia, Serguei Lavrov. Imatges d'arxiu @ep







Rússia ha afirmat que iniciarà una guerra directa contra l'OTAN si aquesta decideixi recolzar Ucraïna amb enviament de tropes militars. Així ho ha afirmat Serguei Lavrov durant una trobada amb estudiants i personal de l'Institut Estatal de Relacions Internacionals de Moscou.





El canceller ha assenyalat que, malgrat que el país no s'oposa al diàleg amb els països occidentals, “ hi ha línies vermelles absolutes que no s'han de creuar ”.





Alhora, ha aprofitat per denunciar les declaracions sobre l'ús necessari de míssils antiaeris Stinger a Ucraïna , qualificant-ho d'“una amenaça colossal”. Acusant, d'altra banda, els Estats Units de tenir una estratègia d'aliança amb Ucraïna: "ells esperen seguir subministrant armament a Ucraïna. Es veu que volen mantenir-nos al més possible en un estat de combat", afirmava.





Lavrov, per altra banda, ha afegit que actualment les negociacions amb Ucraïna no donen moviment per una actitud canviant per part del govern de Zelenski. "Les converses han començat, són difícils perquè la part ucraïnesa... canvia constantment d'opinió i s'allunya de les seves propostes", comentava.