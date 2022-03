La Fundació ”la Caixa” i el Ministeri d'Inclusió donen suport a l'acolliment de refugiats ucraïnesos a Espanya

José Luis Escrivá i Isidro Fainé @LaCaixa





El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , i el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidro Fainé , han presentat avui el Projecte d'Acollida a Famílies d'Ucraïna per organitzar i coordinar la xarxa de famílies acollidores de refugiats , amb l'objectiu de sumar esforços davant de l'arribada de persones afectades pel conflicte bèl·lic.





Concretament, la Fundació “la Caixa” s'afegirà al circuit desplegat pel Ministeri a la fase posterior a la primera acollida d'emergència que reben els refugiats en arribar al país. Aquesta primera acollida és de curta durada, a hostals, albergs o hotels, i permet fer una valoració de l'estat de la família i el diagnòstic de necessitats.





Després d'aquesta primera acollida, la Fundació implementarà un projecte que permetrà activar, rebre i gestionar peticions d'acolliment per part de famílies espanyoles durant un període entre sis mesos i un any. Des de la Fundació ”la Caixa” es valorarà el nombre de persones que poden allotjar, les característiques del domicili i el termini temporal en què es poden comprometre a mantenir l'acollida, entre altres paràmetres. Les sol·licituds validades es derivaran al mateix ministeri i es connectaran amb les demandes d'acolliment rebudes.





Les famílies espanyoles interessades a acollir famílies de refugiats ucraïnesos poden adreçar-se al telèfon 900 67 09 09 , que estarà operatiu a partir de demà, en horari de 9h a 22.30h de dilluns a diumenge. Paral·lelament, la Fundació “la Caixa” llançarà la campanya informativa Família necessita família per mobilitzar la ciutadania.





“ El Ministeri ha confiat en nosaltres per col·laborar en una de les tasques més necessàries davant de la crisi humanitària a Ucraïna: l'acollida de les persones afectades pel conflicte bèl·lic. Amb aquest projecte, pel qual la Fundació aposta decididament, volem contribuir que els refugiats trobin la millor llar possible a Espanya, canalitzant alhora la solidaritat dels ciutadans ”, ha explicat Isidro Fainé, president de la Fundació ”la Caixa” .





El ministre José Luis Escrivá ha subratllat el “ fonamental ” de posar en marxa un projecte com aquest i ha posat èmfasi en les responsabilitats i obligacions que suposa acollir refugiats. Per això, “ hem d'assegurar-nos que les persones que seran acollides tenen suport i orientació, així com assistència jurídica i psicològica, i accés a les ajudes econòmiques per a allotjament i manutenció ”.









Especialistes en intervenció familiar





Aquest projecte es desplegarà en quatre de les províncies que estan registrant un volum més gran d'arribades: Madrid, Barcelona, Múrcia i Màlaga.





Per això es crearan Oficines Tècniques d'Acollida de la Fundació ”la Caixa” (sis a Madrid, sis a Barcelona, tres a Màlaga i tres a Múrcia) amb l'objectiu de valorar la idoneïtat de la família acollidora i facilitar la connexió amb els diferents dispositius territorials oficials d'acolliment. La gestió d'aquestes oficines la portaran a terme diferents equips professionals, especialistes en intervenció familiar , de la xarxa d'entitats socials del programa CaixaProinfància, que cada any dóna suport a més de 60.000 nens i nenes de tot Espanya i de les seves famílies.





La Fundació ”la Caixa” preveu destinar una inversió de 2,5 milions d'euros a la posada en marxa i el desenvolupament de la iniciativa durant el proper any.





Aquest projecte amb el Ministeri s'afegeix a les diferents iniciatives que impulsa la Fundació ”la Caixa” per donar suport a les persones afectades pel conflicte d'Ucraïna des de diferents vessants.





És el cas de l'aportació d'1 milió d'euros realitzada a l' ACNUR per cobrir les necessitats més bàsiques dels desplaçats, especialment en aquells països fronterers per als quals la situació representa un repte més gran, com Polònia i Moldàvia.





A més, la Fundació ”la Caixa” contribuirà amb 1,5 milions d'euros a la tasca desplegada per la Creu Roja , amb l'objectiu d'atendre tant desplaçats interns com refugiats en tres direccions fonamentals: promoure la integració sociolaboral dels refugiats a Espanya ; facilitar trasllats sociosanitaris de persones amb situacions de vulnerabilitat extrema; i atendre els desplaçats interns a la regió sud-oest d'Ucraïna ia la frontera amb Romania.