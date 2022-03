Mor Miquel Navarro, el català que va ser olímpic a Roma als anys seixanta

Miquel Navarro, imatge a twitter @pucurull





Miquel Navarro, un referent de les proves de fons en la dècada dels 50 i 60 i el català que va ser olímpic a Roma l'any 1960, ha mort aquest diumenge a Barcelona a l'edat de 92 anys.





Un esportista amb un ampli recorregut conduït cap a l'èxit, havent sigut cinc vegades campió d’Espanya de marató (1957, 1958, 1959, 1961 i 1964). Victòries que, de la mateixa manera, va aconseguir també a nivell autonòmic, guanyant cinc vegades el campionat de Catalunya de gran fons (1957, 1959, 1960, 1962 i 1964). Una carrera que sempre va estar molt lligada i marcada per la seva fidelitat professional a Manuel Cutié, entrenador de Navarro i considerat com un dels millors d'Espanya.





La seva participació als Jocs Olímpics no va ser només el somni complert de participar en una marató de nivell mundial, si no que, a més, va estar marcada per un fet històric: la victòria d'Abebe Bikila i la primera medalla d’or d’un atleta africà. Un esdeveniment inoblidable on va aconseguir la dissetena posició gracies a acreditar un temps de 2h24:17.





El 1965 una lesió el va obligar a retirar-se però va continuar la seva trajectoria com a entrenador, treballant també durant molts anys com a conserge de la residència Joanquin Blume per a esportistes.







Navarro rebía el seu últim adéu aquest dimarts 22 al Tanatori de les Corts.