L'OMS adverteix: la pandèmia no s'ha acabat i també ens enfrontem a nous brots de tuberculosi

Tot i el recent anunci sobre que els infectats lleus de còvid ja no s'hauran d'aïllar, la pandèmia no s'ha acabat i ens queda molt per afrontar . Així ho ha afirmat aquest dimecres la Organització Mundial de la Salut (OMS) , que ha insistit en l'auge que està experimentant la xifra d'infectats per COVID-19 a nivell mundial.





La institució governamental ha posat èmfasi que Àsia o Europa segueixen experimentant brots dels que cal estar alerta , referint-se segurament a la situació de ciutats com Hong Kong , on el rebrot d'infectats per la nova variant d'Omnicron és tal que no n'hi ha prou conductors per als autobusos i el metro de la ciutat; o mateixa a Valladolid , on l'Hospital Benito Menni experimentava recentment un brot de còvid entre els seus pacients.





"A diversos països s'han registrat les taxes de mortalitat més elevades des de l'inici de la pandèmia. Tots volem deixar enrere la pandèmia però per molt fort que sigui aquest desig, la pandèmia no s'ha acabat ", ha manifestat el director general de l'OMS , Tedres Adhanom.





Adhanom afegia, a més, que tot país estarà en risc fins que no hi hagi una alta cobertura vacunal a tot el món. A Espanya, concretament, segons xifres de DATADISTA, actualment ja són 92.774.397 les vacunes administrades i 39.103.590 les persones amb una pauta completa, el 82,58% de la població espanyola.





D'altra banda, segons dades del Ministeri Sanitat, hi ha moltes persones que han experimentat efectes adversos per la vacuna. Un factor que segurament sigui el motiu pel qual hi hagi ciutadans que rebutgen una altra dosi de reforç llevat que es converteixi en obligatòria.













ARRIBAR AL 70% MUNDIAL, NO NOMÉS EUROPEU





A més de la urgència d'una alta cobertura vacunal a Europa per garantir la salut de tots, Adhanom indicava també la necessitat i voluntat d' atendre també els països menys desenvolupats : "Alguns països de renda alta proposen una segona dosi de reforç i, mentrestant, un terç de la població mundial segueix sense rebre la vacuna. Tot i això, hi ha indicis de progrés encoratjadors", ha explicat.





















En aquest sentit, ha posat de manifest l' exemple de Nigèria , on la cobertura vacunal va augmentar radicalment quan es va estabilitzar l'abastament i es van planificar lleres per a la distribució eficaç de les vacunes . Per això, ha reiterat que l'objectiu ha de ser arribar al 70% de la població vacunada "a tots els països" abans de mitjans del 2022.





"Aconseguir aquesta fita és fonamental per salvar vides, evitar el risc de COVID persistent, preservar els sistemes de salut i millorar la immunitat de la població", ha postil·lat.









TUBERCULOSI: "TENDÈNCIA MOLT PERILLOSA"





Un altre dels factors que ha alarmat l'OMS i que advertia el director general és que la pandèmia ha ocasionat pertorbacions en altres patologies que han revocat anys de progrés, com ha estat el cas de la tuberculosi, sobre la qual s'ha notificat un augment de morts després de més duna dècada destabilitat.





"Es tracta d'una tendència molt perillosa a la qual hem de posar terme. Així doncs, instem a tots els països que realitzin inversions per augmentar l'accés a eines eficaces contra la tuberculosi ja que inverteixin en noves eines ", ha subratllat Tedros Adhanom .





Per acabar, el director general de l'OMS ha apuntat que la dracunculiasi és una malaltia que representa una gran plaga a l'Àfrica, l'Orient Mitjà i l'Àsia , tot i que a la majoria dels països amb rendes altes s'ignora.





Tot i això, ha afegit que actualment s'entreveu la possibilitat d'eradicar aquesta patologia que, als anys 80, estimaven més de tres milions de casos i el 2021 aquesta xifra amb prou feines arriba als 15 casos al món. En canvi, encara hi ha cinc països africans on la malaltia és endèmica, cosa que ha obligat a haver de celebrar recentment una reunió a Abu Dhabi per assumir el compromís d'adoptar mesures i eradicar la dracunculiasi en aquests països fins al 2030.





Per la seva banda, Sarai Quirós, responsable de l'àrea de Tuberculosi i Infeccions Respiratòries (TIR) de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ), va explicar en una roda de premsa organitzada per la Xarxa TBS que “ és molt important que als propers anys es prenguin les mesures necessàries a la xarxa de vigilància, rescatant aquests recursos que s'havien derivat per combatre la Covid-19 ”.





Aquests fets que cal afrontar, ja van ser previstos el 2020 per diversos experts, que van anunciar que la pandèmia de COVID-19 posava en risc els avenços contra la sida, la malària i la tuberculosi.













En un dels darrers informes que l'OMS va realitzar el 2019 juntament amb el Centre Europeu de Control de Malalties, es determinava una estimació de 20.000 morts per tuberculosi a la Regió d'Europa de l'OMS , xifres que equivaldrien a 2,2 morts cada 100.000 persones, i unes 3.560 morts per tuberculosi a la Unió Europea/Espai Econòmic Europeu (UE/EEE), és a dir, unes 0,7 morts per cada 100.000 ciutadans. D'altra banda, es van detectar uns 216.000 nous diagnòstics de tuberculosi .