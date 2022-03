Pere Navarro: "Volem que DFactory sigui el gran centre del sud d'Europa d'indústria 4.0"

Pere Navarro: "El Consorci vol impulsar l'economia, crear oportunitats i generar llocs de treball"/@CatPress











Dos anys de pandèmia i quan semblava que socialment i econòmicament s'estava superant, arriba la invasió de Rússia a Ucraïna i de nou, sense voler-ho, ens trobem immersos en una crisi de dimensions impredictibles. Tot i aquests dos episodis que han marcat la societat en conjunt i han deixat tocada a l'economia, hi ha institucions i persones que estan al capdavant de les mateixes que no han llençat la tovallola. És el cas del Consorci de la Zona Franca i el seu Delegat Especial Pere Navarro, que en aquests dos episodis ha continuat apostant per la reactivació econòmica no només al seu àmbit d'actuació, on l'ocupació dels espais del polígon està al 97%, sinó per la resta de Catalunya i Espanya mitjançant iniciatives. Cal recordar que el Consorci i les empreses implantades al polígon aporten més de nou milions d'euros al PIB.





P: Sr Navarro, com resumiria la situació del Consorci de la Zona Franca de l'any passat?







R: És un altre any de pandèmia. Però això no vol dir que el Consorci estigués aturat, ben al contrari. Hi ha hagut activitats que s'han congelat i d'altres que encara han funcionat més. Al Consorci ens hem adaptat a la situació. El 2020, quan va començar la pandèmia, teníem una sèrie de projectes per fer. Entre altres, les fires que fem cada any i això evidentment es va haver de suspendre. Però la voluntat que teníem era la de continuar presents a la promoció econòmica i per això, el 2020 va néixer la Barcelona New Economy Week (BNEW), que va ser una aposta arriscada, però pensem que era necessària perquè en un moment de molta dificultat des de el punt de vista sanitari i econòmic, com a societat estàvem sotmesos a un estat gairebé depressiu, pensàvem que una institució com la nostra, pública, de promoció econòmica havia de ser una finestra d'optimisme. Per això la primera setmana d'octubre del 2020 vam fer la primera edició del BNEW. Amb presència institucional molt important. A la segona edició, 2021, el que vam fer va ser duplicar el número speakers de l'any anterior, 840, Vam tractar deu temes en set ubicacions diferents de Barcelona. Volíem que Barcelona respirés aquesta nova economia i aquesta nova creació de “riquesa”. Vam tenir 12.000 inscrits de 145 països . Barcelona es va convertir a la capital mundial de la nova economia i comptem amb la presència de la vicepresidència del Govern, Nadia Calviño. Ens vam posar en contacte amb gent que en plena pandèmia havia tingut una idea, l'havia desenvolupada i anava bé. Fins i tot en els moments més complicats la gent té idees i fa que creixin i això també vam voler mostrar-ho.







El 2021 vam disposar d'un altre projecte molt important que és aquest edifici on estem, DFactory, les obres del qual van començar el 2020. Això va ser una proposta arriscada també, però vam dir... Per què pararem un projecte tan emblemàtic com això perquè hi hagi pandèmia? Ho tirem endavant i avui és una realitat. DFactory unirà empreses generadores de tecnologies de referència amb altres implementadores de solucions digitals i permetrà transformar el teixit productiu espanyol i acompanyar les empreses en el seu procés de digitalització. Es preveu crear un nombre important de llocs de treball directes i indirectes. Tenim moltes empreses que estan treballant aquí amb una cosa en comú que és la indústria 4.0.





Què és aquesta indústria 4.0?







Robòtica, intel·ligència artificial, impressió 3D etcètera. o" relacionat amb aquest tipus d'indústria i que aquesta impregni a partir d'aquí el conjunt del nostre polígon industrial i després el conjunt del país. Això és el que es va desenvolupar bàsicament.









Cotxe elèctric fabricat íntegrament per impressió 3D/ @CatPress





En temps de pandèmia, van mantenir contactes amb les empreses, per conèixer la seva situació?

Sí. En el contacte amb elles, vam veure que la majoria havia superat el cop, algunes havien treballat més que mai durant la pandèmia i d'altres els ha servei això per innovar, internacionalitzar-se i per tenir oportunitats de creixement.











Interior de l'innovador vehicle elèctric adaptat fruit del coworking entre empreses/@DFactoryBCN





Quins altres projectes han dut a terme el 2021?

La ubicació a la seu del Consorci d'unicorn Wallbox, empresa que va començar a cotitzar a la borsa de Nova York fa uns tres mesos. Wallbox fabrica carregadors intel·ligents per a vehicles elèctrics. En aquest espai, els clients podran conèixer i experimentar i comprar les càrregues elèctriques amb els experts. És una empresa que quatre o cinc anys ha experimentat un creixement molt important.





Un altre tema destacable és la instal·lació de la primera planta certificada d´hidrogen verd d´ús públic. Això ha estat possible per la col·laboració del Consorci i Transports Metropolitans. L'ha construïda Iberdrola i la gestiona també TMB. Tenien un acord amb Brussel·les per finançar autobusos d'hidrogen. La hidrogenera ja proveeix d'hidrogen verd la flota d'autobusos urbans de Barcelona i té capacitat per subministrar aquest tipus d'energia al transport ferroviari i altres flotes de vehicles. Va entrar en funcionament aquest passat mes de febrer









L'any passat vam iniciar la primera edició del BWAW perquè volíem que en un moment tan complicat i en un món tan masculí, el tema de les dones fos molt present. Aquest any hem fet la segona edició del 8 al 10 de març. El seu objectiu és cercar ser un punt de trobada per assolir solucions que permetin aconseguir un canvi real quant a la igualtat de gènere en l'àmbit empresarial i industrial.





Pere Navarro: "Volem que Dfactory sigui el gran centre del sud d´Europa d´indústria 4.0"/ @DFactoryBCN























Dos anys de pandèmia i el 2022 la guerra d'Ucraïna. Com pot afectar l'economia i la Zona Franca de Barcelona?

-Abans he dit que nosaltres vam tenir la capacitat d'adaptar-nos a una nova situació. No podíem preveure tampoc que vingués una guerra i que Putin envaís Ucraïna i tinguéssim una situació així tan a prop geogràficament i mentalment. Després de Bòsnia, a sòl europeu no hi havia hagut una guerra. És possible que afecti algun tipus de matèries primeres i generi incertesa a les empreses ia la població. Però crec que superarem també aquesta situació. El que més em preocupa és que estem sotmetent entre tots la població un estrès molt gran. Perquè fa uns quants anys que pensem que demà passat morirem tots. El tema dels supermercats, que no hi ha res a les prestatgeries, forma part d'una psicosi a la qual estem sumits. Psicològicament ens afecta. Cada dia ens arriben notícies i fa un mes era tota la pandèmia i ara tota la guerra d'Ucraïna. No hi ha cap element positiu perquè la gent pensi que val la pena fer coses. Però nosaltres volem actuar en sentit contrari, crear espais d‟oportunitats, d‟optimisme. La guerra no la podem parar, el coronavirus cadascú pren les seves mesures per combatre'l. El que cal fer és enfocar les coses en allò que depengui de nosaltres: impulsar l'economia, crear oportunitats, generar llocs de treball, donar missatges d'optimisme sense ser irresponsables.









Exterior de la impressionant nau DFactory/ @DFactoryBcn









Tornada a la normalitat dels salons? Com es plantegen aquest any?

-Ha aparegut una cosa nova que és el BNEW , que ha vingut a revolucionar, perquè en els darrers anys vèiem que havíem d'implementar les noves tecnologies, la comunicació al món digital etc. Això afecta també els salons tradicionals. Per tant, tenim dins de dos mesos el Saló Internacional de la Logística (SIL). Es comptarà amb una gran presència internacional, una comunitat autònoma convidada que és Extremadura. Hem comprès durant aquests mesos que la presència de la tecnologia a la logística és ara imprescindible, igual que el comerç o electrònic. Tot això ha revolucionat el món de la logística i això estarà molt present tant al saló com al Congrés. Hi haurà propostes molt interessants.





I no podem oblidar que la primera setmana d'octubre comptarem amb el BNEW, en el seu format híbrid, esperem que aquest any sigui més presencial. Volem que es parli de propostes no sols de logística sinó també en altres àmbits. Som optimistes respecte a la sala de la logística perquè també és veritat que la gent té moltes ganes de retrobar-se.





L'espai compta amb un auditori propi/@CatPress





Quina és la situació de Nissan i quin paper juga el Consorci?

-El Consorci de la Zona Franca és una empresa pública, propietària dels terrenys de Nissan. Nosaltres vam veure amb gran preocupació que malgrat totes les ajudes que va obtenir Nissan durant els darrers anys, l'empresa va decidir marxar. A partir d´aquí es va crear una situació complicada sobretot des del punt de vista dels treballadors d´aquesta planta. Però des del primer dia que vam tenir aquesta confirmació ens vam posar a treballar conjuntament amb la Generalitat, els sindicats i el Ministeri perquè en aquesta parcel·la de 518.000 metres quadrats hi hagués alternatives relacionades amb la indústria i amb la logística de darrer nivell. Estem acabant de perfilar el plànol, de les activitats que han d'anar a aquesta parcel·la. Tenim peticions, propostes sobre la taula, i el que farem amb les recomanacions de la Taula de reindustrialització en què estaven aquests sectors és un concurs per garantir transparència i la màxima equitat a l'hora d'adjudicar aquests terrenys a empreses que seran industrials i de logística. Sóc optimista, recuperarem els llocs de treball perduts per la marxa de Nissan. L'esforç de tots és important i hi haurà ajudes perquè aquestes empreses s'instal·lin i puguin reabsorbir els treballadors. S´ha fet un bon treballat i tindrem bones notícies.





Instantània del Robot desactivador d'explosius desenvolupant-se a DFactory dins l'espai de robòtica/ @CatPress





-Nissan disposa d'instal·lacions a Sant Andreu de la Barca i Montcada. Es treballa també en les solucions d'aquests dos centres?

-Sí, a totes les direccions. La taula ha valorat propostes per a tots dos municipis. Al Consorci això ens queda una mica més lluny perquè no estem directament implicats, encara que sí que ho estem des del punt de vista del desenvolupament econòmic. Però aquest disseny d'aquestes activitats econòmiques s'ha fet conjuntament amb el disseny del que passarà aquí. Tot es complementa.





Un altre dels grans projectes del Consorci és l'edifici de Correus, a quin punt es troba?

-Pel que fa a l' edifici de Correus, l'any 2020 vam signar amb l'ajuntament de Barcelona un primer acord, encara que hi ha una sèrie de mesures que cal treballar. La propietat de l'edifici és de Correus, el Consorci ha de fer una inversió per rehabilitar-lo i després portar-ne la gestió. L'ajuntament ha de fer un canvi d'usos. Durant aquests mesos hem estat treballant en aquest acord, crec que molt properament el tindrem signat les tres parts. Com que tots tres som públics, això afavoreix molt el calendari perquè no cal fer concursos. Aviat podrem començar a tramitar els canvis d´usos ia fer el projecte en aquest edifici que està molt ben ubicat. Què és el que volem fer allà? Tota lliga amb la nova orientació del Consorci de voler ser un motor econòmic del país. Tenim una societat amb joves a l'atur, on hi ha moltes empreses que no troben perfils professionals, encara que els agradaria contractar gent. I tenim centres educatius de tota mena que han d'adaptar els currículums a les necessitats de l'economia actual. Aquesta evoluciona a gran velocitat i necessitem que el sistema educatiu també ho faci per formar les noves generacions en funció de les necessitats que pugui tenir l'economia en el present i en el futur.









Instantània del menjador ubicat a l'última planta / @DFactoryBcn







De quant serà la inversió?

-Hem d'invertir aproximadament uns 50 milions d'euros, als 30.000 m2 que és el que tenen l'edifici. És una inversió que ha de ser econòmicament viable. A partir d'un any determinat la inversió s'amortitza i l'activitat s'ha de sostenir per si mateixa. Això vol dir que no ha de costar diners a cap administració, sinó que la presència de les empreses i les seves aportacions econòmiques, a més d'altres activitats que s'hi puguin fer, han de sostenir l'amortització i l'activitat ordinària de l'edifici.





A més de formació per a joves es preveuen altres activitats?

És possible que hi hagi altres activitats, relacionades o no amb això, que ens permetin tenir els ingressos necessaris per poder continuar actuant. El DFactory té 30 milions d‟inversió i cal aconseguir ingressos per poder continuar fent activitats. Els projectes han de ser sostenibles econòmicament, no cal tenir pèrdues, no rebem diners dels pressupostos públics sinó al revés, aportem recursos, que surten dels lloguers del polígon industrial. Som una institució que a partir de la seva activitat el que fa és produir riquesa que s'injecta a la societat de manera directa. Al Dfactory, el tema de correus com en altres tot el que fem ha de ser sostenible. Correus és una aposta de política social de primer nivell perquè aconseguirem que la gent jove treballi i que un sector de la societat es dinamitzi d'una manera espectacular. Per tant, això és una aportació molt important a la societat i els contribuents no hi tenen ni una part dels seus impostos dedicat a això.





La terrassa de DFactory té vista sobre el port i l'estació de metro propera/ @DFactroyBCN





Col·laboració amb universitats i altres centres docents al projecte de Correu?

-Nosaltres en aquest moment estem enfocats a tancar l'acord amb Correos i l'Ajuntament per dissenyar el que serà aquest edifici. Hem començat a parlar amb universitats i empreses, però no començarem a concretar-ho tot fins d'aquí a uns mesos. És evident que estem en contacte amb universitats, amb tipus d'educació no reglada, perquè ara podeu fer un curs de manera gratuïta a la xarxa, encara que no obtingueu la titulació. Cal veure com l'oferta més reglada es pot complementar amb aquesta oferta més puntual. De vegades les empreses no ens demanen persones que tinguin 3 graus i 50 màsters, sinó que sàpiguen fer altres feines. que siguin perfils molt pràctics i de gent molt activa. Molts cops prefereixen l'actitud a l'aptitud. Si tens molta actitud et podràs formar ràpidament, però si ets una persona que no hi aporta valor afegit, a les empreses no els interesses.









A la mateixa terrassa de DFactory s'han ubicat plaques solars / @CatPress











-Amb la crisi energètica, aposta el Consorci per les energies alternatives?

-És evident que l?estructura de preus del mercat majorista de l?electricitat és una bogeria. Que el preu de lelectricitat sigui en base a la generació més cara de lelectricitat que és a través del gas, quan és el mínim percentatge…. Sembla que el 40% de l'energia surt d'energies renovables, de manera que el preu és assequible. Hi ha un altre percentatge que surt dels pantans i un altre que surt de les centrals atòmiques, que estan amortitzats. Estem parlant d‟uns costos molt baixos de la producció d‟energia. Dit això, espero que a nivell europeu ia Espanya es puguin fitar els beneficis de les elèctriques i es pugui canviar aquest esquema de valor del mercat majorista. Energies renovables... nosaltres tenim diversos projectes relacionats amb aquests. Un d'ells és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades de les empreses que són al polígon. No tot són edificis, però són molts milers de metres quadrats i hi ha molta energia que es pot crear. Estem compromesos amb el PERTE del vehicle connectat elèctric i estem treballant amb socis, ajuntaments, amb la Zona França de Vigo.





Estem també participant en una experiència d'Ecoenergies que és una empresa mixta que treballa amb la regasificació del gas liquat que arriba al port. El port de Barcelona és un dels principals ports d'Europa on arriba gas liquat i es regasifica.









DFactory desenvolupa projectes d'Intel·ligència Artificial a les seves instal·lacions / @CatPress





- Se seguiran amb la construcció d'habitatges socials que es va començar amb la Marina.

-Estem en això. Hi ha dos espais on s'estan construint habitatges, que no és l'objectiu del Consorci, perquè el Consorci té activitat econòmica. Però això ve de darrere. A les Casernes de Sant Andreu el Consorci va comprar unes casernes a partir d'on va sortir un sector on hi ha equipaments i habitatges i això ho estem gestionant fins que s'acabin els terrenys. I en el cas de la Marina, és exactament el mateix. Hi va haver una permuta de terrenys del polígon, per uns terrenys de la Marina del Sector 14 si no recordo malament, que s'han de desenvolupar. Algunes parcel·les ja estan en disposició que es pugui construir i d'altres estem pendents del desenvolupament del pla urbanístic de la Marina, que són 40 pomes.

-Quin percentatge d'ocupació hi ha a la Zona Franca?

-Estem ara al 97%, perquè això canvio. Però tenim molt poques parcel·les lliures i les que queden lliures estan en transició per ser ocupades.









Panoràmica aèria de les instal·lacions de DFactoryBcn/ @CatPress