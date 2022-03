Unes 1.000 persones es manifesten a Barcelona contra la pujada dels preus de l'energia @ep







Unes 1.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana , s'han manifestat a Barcelona contra la pujada dels preus de l'energia, els carburants i els béns bàsics aquest dimecres a les 18.20 hores, partint des de la plaça Urquinaona.





Encapçalats per una pancarta amb el lema de la protesta 'Frenem els preus, evitem la pobresa' (Frenem els preus, evitem la pobresa), els participants han baixat per Via Laietana per dirigir-se a la plaça Sant Jaume.





A la protesta s'ha vist la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i, just davant dels manifestants, han marxat quatre taxis que han anat xiulant durant tot el recorregut.

Els manifestants han cantat el lema de la marxa, 'la seva riquesa, la nostra pobresa' (la seva riquesa, la nostra pobresa) i 'no compensa, frenem els preus' (no compensa, frenem els preus).





També han exhibit banderes d'alguns dels sindicats convocants, com ara CC.OO. i UGT de Catalunya, i han marxat amb tambors i botzines, a més de parar a l'alçada del BBVA.

La manifestació ha culminat a la plaça de Santiago amb la lectura d'un manifest conjunt de tots els sindicats convocants, i s'ha començat a dissoldre passades les 19 hores.





Paral·lelament, CCOO, UGT, UPTA, Uatae, Facua i la Confederació Estatal d'Associacions Veïnals (Ceav) han convocat manifestacions a altres ciutats espanyoles.









MANIFEST





Segons recull el manifest, les organitzacions demanen un canvi en el sistema de fixació de preus elèctrics basat en el “cost real” de la seva producció; impulsar la transició energètica per assolir la sobirania en aquest àmbit i aprofitar els fons europeus per al mateix.

Insta a donar suport a les empreses electrointensives, augmentar l'oferta i reduir el preu del transport públic, "posar fi als beneficis abusius de l'oligopoli energètic" augmentant els impostos sobre les elèctriques, i mantenir la rebaixa d'impostos sobre la factura de la llum a llars.





A més, demanen augmentar impostos a les rendes més altes; controlar els preus de lloguer, activar el mecanisme RED de la reforma laboral; crear un “consum mínim vital energètic”; ampliar el bo social elèctric i tèrmic, i recuperar les clàusules de revisió salarial a tots els convenis laborals.