Víctimes d'abusos demanen a Omella que col·labori amb el Defensor del Poble

El president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal i arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, saluda a l'acte de rebuda víctimes d'abusos sexuals comesos al si de l'Església catòlica







Víctimes de l'associació Infancia Robada han demanat al cardenal arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Juan José Omella, durant una reunió aquest dimecres a la seu de la CEE, que col·laborin amb el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo , en la seva investigació sobre els abusos sexuals a menors al si de l'Església catòlica, i han mostrat el seu rebuig a l'auditoria encarregada pels bisbes al despatx d'advocats Cremades & Calvo-Sotelo.





La reunió, en què han participat 15 víctimes d'Infància Robada, ha començat a les 16.30 hores i s'ha prolongat durant tres hores i mitja. Omella els ha rebut amb una salutació a l'entrada de la Conferència Episcopal i, al final de la reunió s'ha acomiadat agraint molt la "confiança" amb què han parlat i l'"escolta".





En declaracions als mitjans després de la reunió, Ana Cuevas, membre fundadora de l'Associació Infància Robada, ha explicat que, durant la trobada, han instat el president dels bisbes espanyols a "fer un pas endavant" amb "responsabilitat i eficàcia" , seguint les indicacions del Papa Francesc, "obrint els arxius" de l'Església i aportant "tota la informació necessària per depurar responsabilitats".





Així mateix, ha dit que han cridat a col·laborar amb la investigació encarregada des del Congrés al Defensor del Poble i, segons l'associació, Omella s'ha compromès a estudiar-lo.

"Ho estudiarà, ho parlarà també amb el Papa i estem una mica a l'espera. Li hem demanat que col·labori amb el Defensor del Poble perquè per a nosaltres és la figura en què realment confiem", ha subratllat la portaveu de l'Associació Infància Robada.





Segons ha precisat Cuevas, veuen a la figura del Defensor el "model adequat" per fer la investigació dels abusos "neutral, exhaustiva, transparent" i "amb experts".





Si bé, han traslladat al cardenal que no poden "reconèixer l'autoritat del despatx de Cremades" perquè el president de la firma legal pertany a l'Opus Dei. "Hi ha interessos contraposats", ha subratllat.





Entre les peticions, des de l'associació també li han sol·licitat "veritat, justícia, acompanyament, una condemna rotunda sense pal·liatius demanant perdó públicament i sense excuses avalat per tots els membres de la Conferència Episcopal i els jerarques de totes les prelatures, teràpies de per vida , ajudes per accedir al mercat laboral i indemnitzacions per incapacitat laboral".





Segons ha assegurat, Omella els ha dit que "ho estudiarà" i tenen confiança que aquesta reunió marqui "un abans i un després". Del cardenal Omella han destacat que és “una persona propera, que empatitza realment amb aquestes causes” i s'han sentit “escoltats”.

Aquesta reunió té lloc quan un mes de l'encàrrec es compleix, per part de la Conferència Episcopal Espanyola al despatx d'advocats Cremades & Calvo-Sotelo d'una auditoria externa sobre els abusos a l'Església.





La firma legal ha format un equip de 18 professionals que portaran a terme la investigació "sense límit de temps" cap al passat i en el termini d'un any.





De moment, segons les últimes dades a què ha tingut accés Europa Press, el 10 de març de 2022, el despatx havia rebut al voltant de 35 denúncies d'abusos. Qualsevol persona pot denunciar a través del correu habilitat 'denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com'.

El despatx ha explicat que el model que seguiran serà "un híbrid" basat en l'experiència d'Alemanya, de França, combinat amb la feina feta ja per les oficines de protecció a menors posades en marxa a totes les diòcesis espanyoles.









506 DENÚNCIES EN DOS ANYS





Precisament, segons va informar el secretari general i portaveu de la CEE, l'Església espanyola ha rebut 506 denúncies sobre abusos sexuals els dos primers anys des que es van posar en marxa aquestes oficines per a la prevenció d'abusos a menors.





En concret, dels 506 casos, en 103 l'acusat ja ha mort, encara que els casos s'investiguen encara que el presumpte agressor hagi mort o encara que el cas hagi prescrit. La majoria de les denúncies, un total de 300, obeeixen a assumptes ocorreguts fa més de 30 anys, i es refereixen a sacerdots, religiosos i laics.





Alhora, fa dues setmanes, el Congrés dels Diputats va donar llum verda a la comissió d'investigació dels abusos a l'Església liderada pel Defensor del Poble, Ángel Gabilondo.





La proposta, plantejada pel PSOE i el PNB, i aprovada amb el suport d'Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Ciutadans, BNG, JuntXCat, PDeCAT i també el PP, el vot en contra de VOX i dues abstencions d'UPN, estableix l'obertura d'una investigació liderada pel Defensor del Poble, de la mà d'una comissió independent d'experts, que inclourà diverses disciplines, en què també hi participaran víctimes d'abusos ia la qual es convida igualment membres de la mateixa Església.





Davant d'aquesta iniciativa, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) i EH Bildu havien presentat una altra proposta perquè fos una comissió parlamentària la que investigués aquests abusos, de manera que es pogués escoltar les víctimes al Congrés, però finalment va prosperar la proposició de PSOE i PNB.









GABILONDO DEMANA A L'ESGLÉSIA QUE PARTICIPI





El Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, ha mostrat el desig que la comissió estigui constituïda per a Setmana Santa i ha demanat la "confiança" de l'Església catòlica espanyola per participar en la investigació.





"Em sembla que és millor que estiguin per poder col·laborar, per aclarir, si volem que sigui un assumpte que s'afronti de veritat i evitar que torni a succeir i perquè les víctimes se sentin reconegudes, això, al meu parer, crida que hi sigui present un representant de l'Església catòlica en aquesta comissió", va declarar Gabilondo divendres passat en una roda de premsa al Congrés, després de lliurar l'Informe Anual del 2021 del Defensor del Poble.





Tot i que el secretari general de la CEE, Luis Argüello, va dir la setmana passada que estan disposats a col·laborar amb la comissió, va apuntar que, a priori, la seva inclinació a participar-hi seria negativa. Si bé, Gabilondo no ho entén com un “descart” sinó com que estan “a l'expectativa” de veure com es fa, amb quins procediments i objectius.