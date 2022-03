Brussel·les ofereix limitar els preus al mercat majorista de l'electricitat

Torre elèctrica, imatges d'arxiu @ep





La Comissió Europea ha proposat aquest dimecres limitar els preus al mercat majorista d'electricitat com una de les opcions possibles per aturar l'alça dels preus de l'electricitat, per exemple amb compensacions als operadors elèctrics o intervenint directament per fixar un sostre amb preus de referència.





Aquesta possibilitat és una de les que formen el 'menú' que Brussel·les portarà a la cimera de líders de la UE d'aquest dijous i divendres perquè "alimenti" el debat a Vint-i-set, ha dit el vicepresident econòmic de l'Executiu comunitari, Valdis Dombrovkis, en informar en una roda de premsa de l'adopció del document pel Col·legi de Comissaris.





En concret, la proposta planteja entre les alternatives per limitar els preus assignar una compensació econòmica a les empreses generadores d'electricitat pels alts preus dels combustibles fòssils, de manera que puguin cobrir la diferència entre els costos de generació i els preus de referència .





La idea d'intervenir per posar sostre als preus màxims de la llum, que reivindica Espanya i recolzen països del sud com Portugal i altres com Bèlgica, genera les diferències més grans amb altres governs europeus, com Alemanya o els Països Baixos, que defensen que hi ha mecanismes al sistema actual.





La proposta, apunta la Comissió Europea, requeriria una regulació forta que asseguri que l'electricitat que es generi per sobre del llindar es produeixi en condicions "raonables" ja que fixarà la compensació econòmica. A més, ha de garantir que aquells que produeixen energia per sota d'aquest llindar de preus no es beneficien d'aquest límit per obtenir marges més grans.





També proposa que les autoritats nacionals puguin fixar un gravamen per als beneficis "excessius" de les elèctriques, mitjançant una intervenció regulatòria. Donada la manera com està configurat el mercat majorista de l'electricitat, de tipus marginalista, l'Executiu comunitari posa en relleu que les tecnologies de generació renovable no tenen costos similars a les que depenen dels combustibles fòssils i, per tant, obtenen rendiments addicionals.





Una variant daquesta proposta consistiria a establir un preu màxim per a certes tecnologies de generació delectricitat vinculades als combustibles fòssils. La mesura que protegiria els productors dependents dels combustibles fòssils de les oscil·lacions dels mercats internacionals.





Mitjançant aquesta proposta es compensaria les empreses elèctriques pels preus del gas, del petroli o del carbó. Una idea que preveu que uns costos menors dels combustibles fòssils rebaixaran els preus de l'electricitat. A més, l'Executiu comunitari estudia la intervenció del mercat del gas a la UE a través de la fixació d'un preu màxim per comercialitzar-lo al mercat comunitari.





Una mesura en què el preu hauria de ser més elevat que els costos dels proveïdors, però més baix que el mercat. Brussel·les també proposa concedir ajudes directes als consumidors a través de subsidis o cupons així com que certes entitats comercialitzin electricitat per sota dels preus del merat per a certs consumidors, com els més vulnerables. Aquestes intervencions en el segment de distribució delectricitat requeriran elevats recursos pressupostaris per a la seva execució.







COMPRES CONJUNTES DE GAS I EMMAGATZEMATGE AL 80%





Les negociacions conjuntes de la UE amb proveïdors de tercers països és un altre dels elements que planteja Brussel·les en la seva comunicació, com a part d'una estratègia conjunta per fer compres amb socis internacionals de gas natural liquat (GNL), gas natural a través de gasoductes i hidrogen. En aquest marc, l'Executiu comunitari ha presentat una proposta legislativa que estableix l'obligació que les instal·lacions d'emmagatzematge de gas a la UE estiguin al 80% de la seva capacitat el novembre vinent de cara a assegurar el subministrament per a la temporada d'hivern. que suposa rebaixar les expectatives des del 90% de capacitat mínima prevista inicialment.