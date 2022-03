Detingut per presumptament cultivar 947 plantes de marihuana en una casa rural a Lleida

El cultiu trobat a Lleida pels Mossos d'Esquadra @ep





Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 24 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per cultivar 947 plantes de marihuana en una casa rural de la partida Peixa-Sommés, situada a la zona coneguda com l'Horta de Lleida.





En un comunicat aquest dimecres, el cos ha explicat que també se l'acusa de presumpte frau del fluid elèctric i ha detallat que la detenció és resultat d'una investigació oberta a principis de març, després de tenir indicis de l'existència d'una plantació de marihuana en aquesta casa.





En les primeres comprovacions es va detectar una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica, dos aparells externs d'aire condicionat camuflats i una "forta olor" de marihuana que semblava provenir del magatzem annex a la casa.





Es van establir un seguit de vigilàncies per poder identificar les persones relacionades amb el cultiu i dimarts es va passar a la fase final de la investigació amb la detenció d'un home quan sortia de la finca amb el seu vehicle, que passarà pròximament davant el jutjat d'tnstrucció en funcions de guàrdia de Lleida.





Es va fer l'entrada i escorcoll a la casa on es van localitzar tres sales habilitades per al cultiu, amb un total de 947 plantes de marihuana de més de mig metre d'alçada.

Les tres habitacions estaven "perfectament equipades" amb tot allò necessari per afavorir el cultiu: làmpades de llum, installació de reg, ventilació i extracció i condicionament de l'aire.