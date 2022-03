El regidor dels comuns, Eloi Badia, renuncia a les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona

Badia el dia que es va presentar a les oposicions de la Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barcelona/@CatPress





El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia , ha renunciat a convertir-se en enginyer municipal de l'Ajuntament de Barcelona mentre és regidor del consistori barceloní.





Dissabte passat Badia va arribar a examinar-se per al lloc a la Borsa de Treball municipal entre una gran polèmica on CatalunyaPress li va anar assenyalant el clar conflicte d'interès i la incompatibilitat de tal acte amb el seu lloc de regidor actual.

















Badia ha assegurat en una entrevista per a betevé que no optarà a la plaça per no generar dubtes sobre el procés de selecció, admetent sense expressar-ho directament que la seva participació els generava "dubtes raonables" a la resta de participants en el procés on la igualtat és una premissa bàsica en qualsevol procés selectiu duna administració pública.





"Se m'ha utilitzat per deslegitimar l'Ajuntament i uns processos que són impecables. Ho lamento i renuncio", ha expressat Badia aquest dimecres a la nit.





L'edil, que no ha admès durant l'entrevista cap responsabilitat sobre que la seva decisió personal no era l'adequada, ha assegurat que amb aquesta decisió queda descartat el "tràfic d'influències", i ha remarcat que la seva intenció és "seguir fent política". No obstant això, el procés amb la seva sola participació que l'ha portat ha fet fins a l'examen de la convocatòria i en aplicació de la legislació vigent ha quedat viciat d'inici, a la llum de les asseveracions que la Junta Electoral Central ha emès sobre situacions anàlogues.





El regidor Óscar Ramírez, membre del PP a l'Ajuntament de Barcelona, va ser el primer que va afirmar públicament que el seu partit portaria l'escàndol assumpte de la participació del regidor Eloi Badia a l'òrgan d'ètica municipal.









Mentre que JuntsxCat ha acabat denunciat la incompatibilitat a les oposicions a què s'ha presentat Eloi Badia. El regidor Jordi Martí Gabís va registrar una bateria de preguntes dirigides a l'alcaldessa, Ada Colau, sobre aquesta incompatibilitat tenint en compte la posició del regidor Eloi Badia a l'organigrama municipal tal com va avançar CatalunyaPress al seu primer article del passat 15 de març.





















Els dubtes de la formació d'Elsa Artadi cap a la candidatura del regidor dels comuns estaven basats en el punt 178.2.b de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), que fa referència als aspectes incompatibles amb la condició de regidor, tal i com va denunciar Catalunyapress el passat 21 de març:













La Junta Electoral Central ha assenyalat reiteradament la incomptabilitat recollida a l'article 178.2.b de la Llei Orgànica del Règim Electoral General perquè un regidor opositi a una plaça de funcinari del seu propi Ajuntament estant en actiu tenint present la "dependència política" d'aquesta decisió. Per això segons els experts consultats per Catalunyapress "no seria legal presentar-se a una oposició oa una Borsa de treball del mateix consistori sent regidor del mateix".





Seguirem informant...