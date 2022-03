Tarragona segueix en avís per pluja i onatge aquest dijous

Sis comunitats i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla tindran activats aquest dijous avisos de risc (groc) o risc important (taronja) per fortes precipitacions, tempestes, vents o per fenòmens costaners, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





Port de Tarragona @ep





Cadis i Màlaga seran les províncies més afectades i tindran avís taronja per pluges que poden acumular fins a 80 litres per metre quadrat en 12 hores. També tindrà avís taronja per vents Almeria, on poden bufar ratxes màximes de 90 quilòmetres per hora.





El risc per pluges romandrà actiu a Sevilla, Ceuta, Castelló, València, Tarragona i Terol . Aquesta última, a més, tindrà avís groc per nevades, ja que es podran acumular uns 10 centímetres de neu al llarg del dia. El risc per tempestes es limitarà a Huelva, Cadis i Ceuta.





El vent serà un altre fenomen advers que afectarà, amb ratxes d'uns 70 quilòmetres per hora Albacete, Almeria, Jaén, Granada i Màlaga. Pel que fa als fenòmens costaners, l'avís, groc, estarà actiu aquest dijous a Melilla, Màlaga, Granada, Almeria, Múrcia i Tarragona.





La jornada estarà marcada per les precipitacions localment fortes i persistents a l'extrem sud de Catalunya, Maestrat, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia mediterrània i Ceuta i els intervals de vent fort a l'àrea mediterrània i ratxes molt fortes a muntanyes del sud-est.





La situació es deu a la borrasca atlàntica que seguirà situada a les proximitats del sud-oest peninsular, i alhora persistirà un flux humit de l'est a l'àrea mediterrània.





Això donarà lloc a cels ennuvolats o coberts amb pluges i xàfecs gairebé generalitzats a la Península i les Balears. Els més intents i abundants es produiran al centre i al terç sud-est de la Península i podrien ser localment forts o persistents a l'extrem sud de Catalunya, Maestrat de Terol, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia mediterrània i Ceuta. Així mateix, tindran certa persistència també a Gredos.





A la resta de la Península i a les Balears, les precipitacions seran més febles, disperses i ocasionals i seran poc probables a Galícia, Cantàbric, Pirineu occidental, Empordà (Girona) i Menorca.





Pel que fa a les Canàries, aquest dijous estarà ennuvolat o amb intervals ennuvolats i amb probables pluges febles amb algun ruixat ocasional a illes de més relleu.





Les precipitacions seran en forma de neu al Pirineu, a partir de 1.200 a 1.600 metres però pujarà fins als 1.600 a 2.000 metres; a la Cantàbrica començarà a 1.200 a 1.600 metres i quedarà al final del dia en 2.000 a 2.200 metres. Pel que fa a les muntanyes del centre de la Península la cota de neu començarà en uns 1.400 a 1.600 metres i acabarà al final del dia en 1.800 a 2.000 metres mentre que a la Penibètica, per contra estarà en 2.000 a 2.200 metres al principi i baixarà a 1.600 metres al final de la jornada.





L'AEMET no descarta calimes a Melilla i sud-est peninsular ni tampoc a altres zones de la Península o Balears. Pel que fa a les temperatures, pronostica que les diürnes baixaran a l'extrem nord, Andalusia i Melilla i predominaran els augments a Galícia, l'altiplà Sud, el País Valencià i les Balears. Les mínimes tendiran a baixar a Andalusia i nord-oest peninsular i a augmentar al centre i nord-est. S'esperen gelades als Pirineus.





A més, els vents bufaran de l'est o sud-est a la Península i les Balears i ho faran amb intervals de fort a l'àrea mediterrània, rolant a Melilla a ponent. Seran probables les ratxes molt fortes a zones de muntanya del sud-est i a les Canàries el vent del nord i nord-oest